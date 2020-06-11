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Время для семьи: Виктория Бекхэм умилила трогательным фото с любимым мужем

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.06.2020 - 18:31
Время для семьи: Виктория Бекхэм умилила трогательным фото с любимым мужем
Виктория и Дэвид Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

И его "любимыми девочками"

Виктория и Дэвид Бекхэм сейчас находятся в своем загородном поместье. Поэтому количество трогательных семейных кадров в микроблогах обоих только прибавляется. В этот раз свои чувства мужу решила выразить дизайнер и бизнесвумен. Она показала кадр, на котором Дэвид сидит посреди поля в обнимку со своими тремя собаками – любимцами знаменитого семейства. «Семейное время с @davidbeckham и... девушками! Поцелуи Олив, Фиг и Сэйдж», – написала Виктория.

Время для семьи: Виктория Бекхэм умилила трогательным фото с любимым мужемДэвид с любимцами семьи (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Дэвид выглядит невероятно счастливым и довольным. На прогулку знаменитый любитель стильных образов надел уютный зеленый свитер, горчичного оттенка брюки, а также кепку. Тем самым в который раз доказав, что его внешний вид небезразличен ему даже вдали от шумного города.

Дэвид читает книгу (видео: instagram.com/davidbeckham)

Экс-футболист, в свою очередь, удивил сеть новым талантом – он прочитал отрывок из культовой сказки Джоан Роулинг «Гарри Поттер». «Я очень рад быть частью этого замечательного проекта, чтобы донести волшебство Гарри Поттера до поклонников по всему миру, как моя дочь Харпер. Мне всегда было лучше с мячом, чем с книгой, в школе, но я старался не смущать детей! Отправляйся в мои сториз, чтобы увидеть, как я читаю «Гарри Поттера и Философский камень» с блестящим актером Дэвидом Теннантом», – зазывал он поклонников. В акции он присоединился к Дэниелу Рэдклиффу, Дакоте Фаннинг и Эдди Редмэйну, которые тоже порадовали поклонников саги о юном волшебнике на карантине.

Время для семьи: Виктория Бекхэм умилила трогательным фото с любимым мужемДэвид заслужил славу идеального отца (фото: instagram.com/davidbeckham)

К слову, Дэвид уже давно заслужил славу лучшего отца и мужа. И все это благодаря словам Виктории, которая никогда не устает хвалить своего супруга в многочисленных интервью и постах. И сам глава семьи только подтверждает такой статус в своих посланиях. Так, в День защиты детей 45-летний экс-футболист опубликовал фото со всеми детьми: 21-летним Бруклином, 17-летним Ромео, 15-летним Крузом, а также 8-летней Харпер Севен. Таким образом, британский бизнесмен решил напомнить, что в этот день отмечается также Всемирный день родителей, провозглашенный ООН в 2012-м году. Трогательное фото счастливого семейства просто взорвало сеть, собрав массу комментариев об истинных ценностях. Так держать, Бекхэмы!

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Виктория БекхэмДэвид Бекхэм
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