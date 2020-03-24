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Время на себя: ALYOSHA поделилась своими ритуалами красоты

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.03.2020 - 13:28
Время на себя: ALYOSHA поделилась своими ритуалами красоты
Фото: ALYOSHA (instagram.com/alyoshasinger)

Певица рассказала, как ухаживает за кожей и волосами в домашних условиях

Певица ALYOSHA, которая, по слухам, сейчас в третий раз беременна, была вынуждена прервать свои мартовские концерты и отправилась на карантин вместе с мужем Тарасом Тополей и сыновьями Романом и Марком. Артисты наслаждаются временем в семейном кругу, ведь раньше из-за насыщенного гастрольного графика им нечасто удавалось побыть всем вместе. Кроме того, у артистки появилось больше времени для себя любимой, чем она не преминула воспользоваться.

ALYOSHA опубликовала в своем Instagram нежное фото в элегантном образе - певица запечатлена в бархатном платье на бретельках и с открытыми плечами пудрового оттенка. Она позирует у расписанной цветами стены, подняв одну руку к лицу и задумчиво глядя в сторону.

Звезда решила поделиться своими ритуалами красоты, которые она проводит в домашних условиях.

Время на себя: ALYOSHA поделилась своими ритуалами красоты

Фото: ALYOSHA (instagram.com/alyoshasinger)

"Настало время уделить чуть больше внимания... себе! Как все девушки, я ужасно люблю всякие бьюти ритуалы, которые касаются ухода за волосами и кожей. Скажем нет косметике! Время отдохнуть и побаловать себя любимую:

Маски для волос. Кокосовое или оливковое масло, яичная или кефирная смесь, а может — элитная профессиональная косметика? Выбираете вы, а ваши волосы скажут вам спасибо!

Маски для лица. 30 минут полежать в тишине — это просто класс! Поэтому начать день с маски для лица хорошая идея.

Теплая вода. Много пейте. Чем больше вы пьете простой воды, тем здоровее ваш организм и красивее вы. Воду лучше пить теплой.

А какие бьюти ритуалы делаете вы?" - подробно расписала ALYOSHA.

Время на себя: ALYOSHA поделилась своими ритуалами красоты

Фото: ALYOSHA (instagram.com/alyoshasinger)

В комментариях подписчики артистки восхищаются эффектным снимком и ее красотой и благодарят за полезные советы.

  • Спасибо за сьемку, прекрасные фото
  • Вау. Дуже гарна
  • Супер. Вам очень идёт
  • Неймовірна красуня
  • Яка розкішнааа
  • Красуня
  • Дякую за цікаві поради, найкраща
  • Дійсно, тепер ходжу без макіяжу і роблю маски з дом.продуктів--сметана,олія,мед,білок. .
  • Вау красивый ангел
  • Ви дуже гарна
  • Маски для волосся, тепла вода!)

Время на себя: ALYOSHA поделилась своими ритуалами красоты

Скриншот комментариев (instagram.com/alyoshasinger)

Напомним, ранее Alyosha и Vlad Darwin показали "Торнадо" чувств в новом клипе.

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