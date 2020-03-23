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Время наверстать упущенное: Тина Кароль растрогала нежным видео с сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.03.2020 - 17:32
Время наверстать упущенное: Тина Кароль растрогала нежным видео с сыном
Фото: Тина Кароль с сыном Вениамином (instagram.com/tina_karol)

Певица показала, как проводит время с сыном во время карантина

Тина Кароль вместе с сыном Вениамином, который прилетел к маме из Лондона и остался на карантин дома в Украине, скучать некогда. Они находят, чем заняться, ведь певица подолгу не видится с мальчиком, который учится за границей. Поэтому свободное время, проведенное с ним, для нее – бесценно. Мама и сын катаются на велосипедах наперегонки, вместе готовят и просто наслаждаются общением, а также уделяют время чтению, тем более Тина хочет подтянуть свой английский с сыном, а мальчику преподать уроки музыки. Так, в InstaStories она опубликовала милое видео, сделанное во дворе частного дома, позже оно появилась на фан-странице артистки в соцсети.

Украинская поп-дива вместе с сыном сидит на ярком диване прямо посреди лужайки и читает книгу. Серьезный Вениамин увлечен изучением детской научной энциклопедии на английском.

"Время наверстать упущенный материал", - говорит Тина в камеру. "Время узнать что-то новое", - подтвержает мальчик. "Быть вместе дома – это…" - начала фразу певица. "Очень круто!" - закончил Веня. После этого артистка рассмеялась, обняла ребенка и крепко поцеловала его в макушку.

Видео: instagram.com/tinakarol_fantina

Стоит отметить, что Веня и его звездная мама предусмотрительно утеплились, ведь на улице резко похолодало. У обоих на шее можно заметить приспущенные маски на резинке – обязательный артибут во время эпидемии коронавируса.

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