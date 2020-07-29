Время чудес: Лилия Ребрик всполошила сеть беременным животиком

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая заинтриговала поклонников

Лилия Ребрик и Андрей Дикий – одна из самых крепких и счастливых пар украинского шоу-бизнеса, на которую равняются поклонники и берут пример, восхищаясь их умением поддерживать романтику в отношениях, при этом оставаясь замечательными родителями и страстными влюбленными. Супруги воспитывают двух дочерей – Диану и Полину, и о пополнении в семье речь пока не шла, но ведущая внезапно ошарашила фото с заметно округлившимся животиком и вызвала ажиотаж в сети.

Она позирует в коралловом ансамбле – юбке и блузе на тонких бретелях. Она демонстрирует "беременный" животик, раскинув руки и подставив лицо солнцу.

"Літо - час див!" - подписала интригующий кадр звезда. Но поклонники быстро "раскусили" Лилию и сразу же предположили, а что снимок – не более, чем бекстейдж со съемок сериала "Папаньки-3".

Лилия Ребрик удивила снимком в "интересном" положении (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Настоящая поддержка и опора: довольная Лилия Ребрик забралась на шею к мужу

Фоточка со съемки и Вы прекрасна!

Только вчера подумала, что в такую семью можно еще аиста пригласить! Здорово!

Это для съемок

Чуть не поверила

Це сценічний образ? Якщо ні, то вітаю вас

Ви просто неперевершені як і завжди

Это третий сезон "Папаньки"

Скриншот комментариев

В сториз ведущая сама раскрыла тайну фото – она объявила о старте нового сезона полюбившегося многими сериала и показала пару фото со съемочной площадки.

Лилия Ребрик на съемках нового сезона сериала "Папаньки-3" (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ранее Лилия Ребрик рассказала поклонникам факты из своей биографии и решила проверить их на внимательность.