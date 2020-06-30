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Впервые за 4 года: Анджелина Джоли и Брэд Питт тайно встретились в доме актрисы

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.06.2020 - 17:36
Впервые за 4 года: Анджелина Джоли и Брэд Питт тайно встретились в доме актрисы
Анджелина Джоли (фото: instagram.com/bazaaruk)

Экс-супруг впервые навестил Джоли

Анджелина Джоли и Брэд Питт не перестают будоражить общественность, несмотря на то что официально развелись еще полтора года назад. За годы после решения расстаться пара старалась как могла не афишировать ни свои чувства, ни отношения. Голливудские звезды лишь несколько раз дали интервью, где в общих чертах рассказали, как живут после развода.

При этом в прессу то и дело попадают подробности ссор и пререканий пары. Которые, к сожалению, мирно расстаться не смогли. Основной причиной разлада между бывшими возлюбленными стали дети. Так, Джоли ни в какую не хотела, чтобы Брэд участвовал в их воспитании. Тем не менее суд не находит причин отказать в опеке звездному отцу.

Впервые за 4 года: Анджелина Джоли и Брэд Питт тайно встретились в доме актрисыЭкс-супруги, похоже, договорились (фото: скриншот instagram.com/moodlove.1)

Но в последнее время лед между экс-супргуами заметно подтаял. Так, Джоли за время карантина очень устала от нагрузки. По словам инсайдеров, Анджелина соскучилась по путешествиям и намерена была отдать детей Питту на какое-то время, чтобы насладиться одиночеством. А на данях пару застали во время совместного времяпровождения. Так, Брэд впервые за 4 года навестил Анджелину в ее особняке. Они, впрочем, были не одни, а вместе с детьми. Тем не менее, новость неожиданная, учитывая тот факт, что ранее Питт встречался суто с детьми, избегая общения с Джоли.

Впервые за 4 года: Анджелина Джоли и Брэд Питт тайно встретились в доме актрисыДжоли в объективе сына (фото: instagram.com/bazaaruk)

По сообщениям западных СМИ, Питт приехал к дому Анджелины на мотоцикле и остался на 2 часа. А покидая дом, выглядел умиротворенным и счастливым. По всей видимости, скандально известной парочке удалось дойти до какого-либо соглашения без ссор и выяснений отношений.

Напомним, недавно Анджелина Джоли отметила 45-летие. На торжество она пригласила только самых близких людей, и главными гостями, конечно же, были ее дети. А вот Брэда Питта, вопреки ожиданиям поклонников, там не было. Хотя актер живет всего в нескольких километрах от знаменитой голливудской актрисы и филантропа.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Анджелина ДжолиБрэд Питт
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