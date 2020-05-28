Впереди сложный путь: дочь Сумской рассказала, как приводит себя в форму после родов

Фото: Антонина Паперная (instagram.com/tonya_papernaya)

Актриса призналась, что за время второй беременности набрала достаточно много

Старшая дочь актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная в апреле родила второго ребенка - на этот раз она подарила мужу, российскому актеру Владимиру Яглычу сына. Напомним, что звездная пара уже воспитывает двухлетнюю дочь Еву. Имя малыша они пока держат в секрете - кстати, знаменитая бабушка рассказывала, что родители долго не могли определиться с именем сына. Через месяц после родов Тоня уже начала приводить себя в форму и поделилась в Instagram своими методами.

29-летняя Паперная опубликовала интересное видео-селфи, на котором она сидит на улице в платье с цветочным принтом, а рядом стоит коляска с сыночком. Девушка явно наслаждается теплой погодой - так как всего несколько дней назад для прогулки с малышом ей пришлось одевать куртку и шапку.

Жена Владимира Яглыч рассказала о том, как восстанавливается после вторых родов. Она отметила, что с детства обожает спорт и занималась им всегда, поэтому вернуться к тренировкам ей не составило труда. А вот жестких диет и ограничений знаменитость вдаваться не стала, ведь она кормит ребенка грудью.

"В этот период,как и в первый раз, я позволила себе полностью расслабиться: я позволила себе есть то, что обычно у меня под запретом, ну и спорт если был, то только в виде утренней зарядки с гантельками по 2кг и ходьба ходьба ходьба ( в моем случае на вес это никак не влияет). Я обожаю спорт и не беременном состоянии я занимаюсь спортом всегда и в любых условиях)) пора возвращаться в форму. Это не означает, что я включаю режим супер тяжелые тренировки и бег. Пилатес, йога, упражнения без веса ( кстати, онлайн тренировки - это просто потрясающее изобретение для кормящих мам). Ну и питание, без этого никуда. Я не из тех ведьм ,которые кормят и тают на глазах, в моей ситуации наоборот, мне очень сложно сбрасывать вес на гв. Так что у меня впереди сложный путь возвращения в свою любимую форму", - откровенно поделилась Тоня.

Она также призналась, что очень сильно поправилась за время второй беременности, но точную цифру называть не стала.

"Сколько я набрала в этот раз? Эээээммм, ну скажу так - много. Очень много", - отметила Паперная.

В комментариях поклонники поспешили уверить артистку, что она красавица и выглядит просто потрясающе.

Тоня! Ты такая красота!

На мой взгляд выглядите шикарно!

Тоня , вы прекрасны

Где много?!

Естественная красота это в наше время редкость, а с беременностью вы стали женственней)))

Тоня нарываетесь на комплименты, такие стройные ноги, не наговаривайте на себя. Вы прекрасные

Вы прекрасно выглядите!

Вы супер, все получится

Тонечка !Вы красавица,счастья вашей семье!!!

У Вас потрясающая генетика! Уверена, что вскоре обязательно вернетесь в свою форму!

Скриншот комментариев

Напомним, ранее дочь Ольги Сумской показала первую прогулку с новорожденным сыном.

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Автор: Марина Настевич