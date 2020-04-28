Возмутительно красивая: 50-летняя Кэтрин Зета-Джонс восхитила сеть молодым внешним видом

Кэтрин Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Звезда удивила талантами

Кэтрин Зета-Джонс в который раз удивила поклонников. В этот раз звезда готовится устроить настоящее шоу. Актриса опубликовала видео, в котором сидит на полу посреди комнаты, в разноцветных огоньках. «Вы, возможно, гадаете, почему я тут сижу с отсветами на лице? Это моя машина для караоке! Скоро будет концерт… Спасибо за внимание», – пошутила знаменитая красавица. «Ночь понедельника. Зета в доме!!», – добавила она подпись.

Кэтрин обожает петь (видео: instagram.com/catherinezetajones)

Для своего «концерта» Кэтрин выбрала платье в черно-красных оттенках с кружевом. Дополнили образ серьги-кольца, а также макияж с темными тенями и блеском на губах. Волосы она собрала в хвост. Выглядит звезда, как всегда – молодой и энергичной. Поклонники поспешили в который раз восхититься вечно молодым видом голливудского секс-символа.

Ты, кажется, никогда не постареешь

Возмутительно красивая! По-прежнему абсолютно «горяча»

Прекрасна

Твои глаза такие красивые

Слишком красивая

Я так мечтаю увидеть тебя в новом фильме опять, Кэтрин

Это просто фантастика! Я люблю это

Красивая

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/catherinezetajones)

Также на днях Кэтрин опубликовала очередное селфи из своей спальни. В этот раз звезда сделала достаточно яркий макияж: безупречный тон, бронзово-коричневые smoky, бежевого оттенка помада… С первого взгляда кажется, что снимок она нашла в личном архиве из молодости. Тем не менее, фото было сделано совсем недавно и просто покорило сеть.

Напомним, недавно звезда и ее знаменитый супруг – голливудский актер Майкл Дуглас – отметили 17-летие своей единственной дочери Кэрис. Юная красотка растет не менее очаровательной, чем ее выдающаяся мама. Девушка уже пробовала себя в качестве модели – вместе с Кэтрин она снималась в рекламной кампании Fendi. А также участвовала в фотосессиях для различных глянцевых журналов.