Возлюбленный Джиджи Хадид Zayn снял эпичный клип в Киеве (видео)

Зейн Малик и Джиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)

В клипе R3HAB & ZAYN & Jungleboi «Flames», который снимался в Киеве, появятся маски украинской арт-студии Bob Basset

15 ноября фанаты мировой поп-звезды из Британии Zayn наконец-то услышали новый сингл Flames («Огонь»), который стал первым релизом исполнителя после паузы почти в полгода. Зейн Малик (Zayn) записал его, объединившись с соотечественником, поп-соул-певцом Jungleboi, и голландским музыкальным продюсером и диджеем R3HAB.

Песня, своеобразный коктейль из лирической баллады, блюзовой мелодики и танцевальных поп-ритмов, уже получила прекрасные отклики ведущих музыкальных критиков, в очередной раз высоко оценивших вокальные возможности Zayn, фортепианное исполнение R3HAB и ритмику Jungleboi.

R3HAB & ZAYN & Jungleboi - Flames

Коллаборацию R3HAB & ZAYN & Jungleboi уже назвали «огненным хитом» и прочат будущему клипу Flames, выход которого ожидается 30 января 2020 на официальном YouTube-канале певца, не меньший успех, чем Dusk till Dawn, набравшему более миллиарда просмотров.

Съемки клипа Flames прошли 31 октября и 1 ноября в Киеве. Локациями были выбраны Национальная библиотека имени Вернадского и недостроенный Дарницкий вокзал. Режиссером клипа стал один из топовых клипмейкеров Фрэнк Борин (Frank Borin), сорежиссеркой — его жена Иванна. В послужном списке Фрэнка — работы с Робертом Земекисом, Стивеном Спилбергом, Red Hot Chili Peppers, Eminem, Duran Duran, Backstreet Boys, Bon Jovi.

На этом список звездных имен тех, кто поучаствовал в создании клипа, не заканчивается. Также в видео появятся маски украинской арт-студии Bob Basset, чьи работы ценятся по всему миру и регулярно появляются в клипах и кино. Эти две маски — Steam Vibes и Loudspeaker Master, выполненные из кожи и декорированные латунными деталями, — выразительная часть образов стражей.

«Когда мы встретились в Киеве, Фрэнк рассказал мне, что знает о наших масках уже какое-то время от своих приятелей из Лос-Анджелеса. Он посмотрел наши работы и решил, что было бы прекрасно поработать с Bob Basset, — рассказывает о знакомстве сооснователь арт-студии, художник Сергей Петров. — Но для нас наиболее ценно и важно, что, когда он познакомился с ними вживую, взял в руки, увидел через камеру, — он остался доволен».

Фрэнк Борин говорит, что сотрудничество с Bob Basset его порадовало, но он и не сомневался в результате — ведь до этого маски студии появлялись во множестве других звездных клипах: Rock N Roll Аврил Лавин, Korn, Otep and Tantric, в фильме Metallica: Through the Never («Сквозь невозможное»), а участник Slipknot Сид Уилсон выступает и снимается в масках от Bob Basset почти 7 лет.

Сергей Петров, художник, сооснователь студии Bob Basset: «Конечно, нас всегда радует работа с мировыми звездами, но, честно, уже не удивляет. Точно так же когда-то продакшн Ридли Скотта настоял, чтобы именно наши маски были в его конкурсном фильме «Параллели». А вот что особенно приятно — что продакшн LIMELITE, артисты и хореограф, — все украинцы. Это значит, что мы работаем абсолютно на мировом уровне».

Напомним, что Джиджи Хадид и Зейн Малик возобновили отношения после года перерыва. На протяжении нескольких лет пара то сходилась, то расходилась. Так, влюбленные начали отношения в конце 2015-го. По слухам, спустя два года певец сделал возлюбленной предложение, но до брака дело не дошло. В марте 2018-го года Джиджи и Зейн расстались.