Возлюбленная Илона Маска бесповоротно подтвердила беременность: опубликовано фото

Илон Маск и Клэр Буше (коллаж: РБК-Украина)

Клэр Буше не понравилось недоверие ее поклонников

Похоже, что Илону Маску не миновать судьбы многодетного отца. 48-летний миллиардер, основатель Tesla и SpaceX в шестой раз станет отцом. Уточнение - быть может! Напомним, что на днях 31-летняя украинско-французская певица Клэр Буше, которая выступает под псевдонимом Граймс (Grimes) показала фото топлес с “беременным животиком”. Однако зная о любви Граймс к эпатажным и непредсказуемым выходкам, СМИ да и многие поклонники певицы не спешили ей верить. Некоторые предположили, что таким экстравагантным образом исполнительница хочет привлечь внимание к выходу своего нового альбома.

Сама же возлюбленная Илона Маска тогда не стала вмешиваться в обсуждения и уточнять детали своего положения. Кстати, девушка пожаловалась на соцсеть instagram, которая заблокировала ее предыдущий снимок с оголенной грудью. На этом все “уточнения” закончились.

Но, похоже, что исполнительницу задело недоверие даже со стороны ее поклонников. И она решила опубликовать еще один снимок без лишнего фотошопа, на котором более отчетливо виден явно округлившийся животик певицы. Кроме того, позже певица положительно ответила в комментариях своих подписчиков о беременности.

Беременная Клэр Буше - Grimes (фото: instagram.com/grimes)

На свежем снимке Граймс уже менее эпатажна, чем ранее. Любимая завидного холостяка позирует в черном полурасстегнутом пальто, декорированное цветочными узорами. Однако без “ужаса” не обошлось. Животик исполнительницы почему-то покрыт царапинами, что смотрится откровенно отталкивающе.

Сама певица на этот раз вообще отказалась от комментария для нового фото. Зато ее подписчики предположили по животику, что Grimes находится на шестом месяце беременности.

Однако вновь важно уточнить - ни Клэр Буше, ни Илон Маск пока не подтверждают, что ребенок именно от него. Ну что же, вновь остается только ждать новостей от скандальной пары.

Илона Маск и Клэр Буше на Met Gala

Напомним, что Клэр и Илон впервые появились под руку на публике в мае 2018 года - во время пышной церемонии Met Gala в Нью-Йорке. Тогда журналисты предположили, что этот выход - всего лишь хорошо продуманный “пиар”. Однако позже певица сама подтвердила свой роман с Маском. Более того друзья из окружения пары были единогласны - у Буше и Маска все серьезно. Уже осенью 2018 году Граймс заметили на прогулке с Маском и его детьми.

Отметим, Маск воспитывает пятеро детей от первого брака с Жюстин Уилсон, с которой вместе учился. Пара прожила вместе 8 лет (с 2000 по 2008) пока Маск не стал изменять возлюбленной с актрисой Талулой Райли.

Напомним, ранее актриса Ольга Сумская отреагировала на новость о том, что снова станет бабушкой.