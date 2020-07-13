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Возлюбленная Холостяк-10 высказалась об отношениях с ним и призналась, как стала моделью

Понедельник 13 июля 2020 16:39
Возлюбленная Холостяк-10 высказалась об отношениях с ним и призналась, как стала моделью
Макс Михайлюк и Даша Хлистун ( фото: instagram.com/dasha_khlystun_)
Автор: Lite

Даша Хлистун очутилась в модельном бизнесе волею случая

Холостяк-10 Макс Михайлюк недавно рассекретил свою новую девушку – украинскую супермодель Дарью Хлистун. Поклонники проекта заинтересовались ее персоной и не упустили возможность задать избраннице экс-главного героя шоу пару вопросов в Instagram. Не обошлось и без коментариев злопыхателей.

Так, на вопрос о том, как долго девушка встречается с Максом Михайлюком, она предпочла отшутиться. Модель опубликовала нежный букет цветов и написала "Три часа где-то".

Возлюбленная Холостяк-10 высказалась об отношениях с ним и призналась, как стала моделью

Скриншот: instagram.com/dasha_khlystun_

Более охотно она рассказала о своей модельной карьере. Так, в профессию Даша попала случайно, хотя изначально выбрала для себя довольно серьезное наравление деятельности. "Я не решала, решил случай. Меня нашли в ВК ("ВКонтакте"), изначально была другая цель – стать прокурором", - призналась Даша.

Возлюбленная Холостяк-10 высказалась об отношениях с ним и призналась, как стала моделью

Скриншот: instagram.com/dasha_khlystun_

Девушка уточнила, что по национальности она украинка, не сидит на диетах и ест все, а также показала одну из своих первых модельных съемок, которая была сделана в Киеве.

Возлюбленная Холостяк-10 высказалась об отношениях с ним и призналась, как стала моделью

Возлюбленная Холостяк-10 высказалась об отношениях с ним и призналась, как стала моделью

Возлюбленная Холостяк-10 высказалась об отношениях с ним и призналась, как стала моделью

Скриншот: instagram.com/dasha_khlystun_

Ранее Даша поделилась перепиской с хейтерами в сети. После того, как стало известно о ее романе с главным героем проекта Холостяк-10, на девушку посыпались гневные комментарии и сообщения.

"Итак, начнем с того, что это вы тратите самое драгоценное, что у вас есть – время. На комментарии, на подобные сообщения. Подумайте, стою ли я таких ваших вложений", - написала тогда Даша в ответ на обидное и оскорбительное сообщение одной из пользовательниц сети, которая "сравнила" ее с победительницей проекта Дашей Ульяновой.

Возлюбленная Холостяк-10 высказалась об отношениях с ним и призналась, как стала моделью

Скриншот: instagram.com/dasha_khlystun_

Кстати, Макс Михайлюк сам рассекретил свою возлюбленную. Сначала в интервью он заявил, что больше не одинок и строит новые отношения, затем опубликовал фото ночного полета на вертолете над Киевом и позировал в обнимку с Дашей на фоне панорам столицы. Также совместное фото с моделью появилось на странице ведущего проекта Холостяк Григория Решетника. Макс с Дашей, шоуменом , его женой и друзьями отдохнули в одном из комплексов неподалеку от Киева.

Ранее победительница Холостяк-10 Даша Ульянова призналась, что больше не одинока – она встретила щедрого и заботливого мужчину намного старше себя и счастлива.

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