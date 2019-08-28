"Вот на кого похожа Диана": Лилия Ребрик восхитила редким селфи с сестрой

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Старшая дочь Ребрик очень похожа на свою тетю!

Лилия Ребрик наконец показала поклонникам редкий семейный снимок. На солнечном селфи украинская телеведущая позирует со своей сестрой Юлианой! Отметим, что телеведущая не так часто публикует подобные семейные снимки. И не потому что “скрывает” свою личную жизнь - Лилия с удовольствием показывает фото с родными. Просто не всегда у нее есть на это время. Когда-то Ребрик поделилась серией снимков с родными и назвала свою мечту. Телеведущая мечтает как-то собрать всех родных за одним большим столом!

А пока что при любой возможности телеведущая и актриса встречается с родными. И время от времени показывает детали этих встре. Выяснилось, что 27 августа сестра Лилии праздновала день рождения.

Ребрик опубликовала милое селфи с сестрой, подписав его следующим образом:

“Это моя родная сестричка Юлиана! И у нее сегодня День рождения. Поздравляю! Будь счастливой. Все остальное скажу лично!”

Лилия Ребрик с сестрой Юлианой (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники телеведущей пришли в восторг от ее нового фото с сестрой и поспешили его прокомментировать. Кстати, многие отметили, что старшая дочь Лилии (Диана) очень похожа на свою тетю!

“Диана очень похожа на Вашу сестру, когда улыбается”

“Племінниця схожа на тітку”

“Очень красивые и очень похожи”

“Поздравляю! Вы оба непревзойденные, а сестренка очень похожа на Дианку”

“Разные и такие красавицы, я Вами восхищаюсь”

“Ви дуже схожі) такі гарні”

“Ось на кого схожа Діана, красуньки!”

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik

Сестра Лилии Ребрик с племянницами - Дианой и Полиной (фото: instagram.com/yuliana_todoriuk)

Кроме того, Ребрик поделилась и новым обновлением. Выяснилось, что 27 августа Лилия выступила в Харькове с театральной постановкой “Два анекдота на ужин”. При этом в этой постановке также играет Юрий Горбнов, Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Алексей Вертинский.

“Харьков, спасибо за теплый прием !!! Сыграли Чехова “Два анекдота на ужин” нашим замечательным актерским составом. Любим очень этот спектакль. Соскучились! Следующая вистава- 29 августа в Киеве в театре Франко в 19.00. Присоединяйтесь!” - подписала снимок с коллегами Ребрик.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, ранее Лилия Ребрик восхитила грацией и стильными нарядами. Жизнерадостная ведущая регулярно поражает своей энергией и красотой.

Кроме того, семейные фото также часто бывают в блоге Лилии Ребрик. Телеведущая умиляет нежными кадрами с маленькими дочками и страстными снимками с мужем Андреем Диким.