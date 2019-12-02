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Волшебно! Счастливые Тодоренко и Топалов очаровали романтичной зимней фотооткрыткой

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.12.2019 - 12:33
Волшебно! Счастливые Тодоренко и Топалов очаровали романтичной зимней фотооткрыткой
Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Пара устроила новогоднюю фотосессию

Регина Тодоренко и Влад Топалов – неутомимая пара, которая всегда найдет, чем порадовать поклонников. Их светские совместные выходы с удовольствием обсуждаются в прессе, а почитатели звезд не жалеют комплиментов для своих любимчиков. Хоть до Нового года остается еще месяц, ведущая с мужем решили уже вовсю готовиться к празднику. Они создали по-настоящему сказочную атмосферу и с головой окунулись в нее во время эффектной новогодней фотосессии.

Действо разворачивается возле небольшого фургончика среди заснеженных елок (одна из них, с игрушками, лежит на крыше мини -автобуса), горящих гирлянд. Регина присела на аккуратно запакованные и перевязанные бантами коробки с подарками. На ней – уютная трендовая в этом сезоне дубленка, длинный бордовый шарф и удобные меховые лоферы. Влад в клетчатом шарфе прислонился к жене и выглядывает из фурогончика.

"Уже знаете, с кем и где будете праздновать НГ? Подкидывайте идеи", - попросила ведущая в подписи к кадру.

Волшебно! Счастливые Тодоренко и Топалов очаровали романтичной зимней фотооткрыткой

Фото: Регина Тодоренко и Влвд Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники пришли в восторг от атмосферного снимка пары, который напомнил им старинную новогоднюю открытку.

  • Какая прекрасная пара
  • Фото получилось в стиле Америка 50-х и даже передан тот позитив, когда война окончена, а значит впереди только счастливая жизнь
  • Безумно красивая пара и фотография
  • Волшебно
  • Красивое фото
  • Милаши
  • Вы такая красивая пара, так смотритесь вместе и атмосфера на фото замечательная
  • Вы классные
  • Вы супер, очень красивое фото – красота
  • Это фото похоже на старинную открытку. Прямо загляденье!

Скриншот комментариев

В "сториз" Instagram Регина поделилась кадрами, на которых запечатлена в роскошном бирюзовом блестящем платье по фигуре. Влад же перевоплотился в классического Деда Мороза и обнял жену-Снегурочку за талию.

Волшебно! Счастливые Тодоренко и Топалов очаровали романтичной зимней фотооткрыткой

Фото: Регина Тодоренко и Влвд Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Ранее Регина Тодоренко обольстила пикантным фото в кожаном мини.

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