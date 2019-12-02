Волшебно! Счастливые Тодоренко и Топалов очаровали романтичной зимней фотооткрыткой

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Пара устроила новогоднюю фотосессию

Регина Тодоренко и Влад Топалов – неутомимая пара, которая всегда найдет, чем порадовать поклонников. Их светские совместные выходы с удовольствием обсуждаются в прессе, а почитатели звезд не жалеют комплиментов для своих любимчиков. Хоть до Нового года остается еще месяц, ведущая с мужем решили уже вовсю готовиться к празднику. Они создали по-настоящему сказочную атмосферу и с головой окунулись в нее во время эффектной новогодней фотосессии.

Действо разворачивается возле небольшого фургончика среди заснеженных елок (одна из них, с игрушками, лежит на крыше мини -автобуса), горящих гирлянд. Регина присела на аккуратно запакованные и перевязанные бантами коробки с подарками. На ней – уютная трендовая в этом сезоне дубленка, длинный бордовый шарф и удобные меховые лоферы. Влад в клетчатом шарфе прислонился к жене и выглядывает из фурогончика.

"Уже знаете, с кем и где будете праздновать НГ? Подкидывайте идеи", - попросила ведущая в подписи к кадру.

Фото: Регина Тодоренко и Влвд Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники пришли в восторг от атмосферного снимка пары, который напомнил им старинную новогоднюю открытку.

Какая прекрасная пара

Фото получилось в стиле Америка 50-х и даже передан тот позитив, когда война окончена, а значит впереди только счастливая жизнь

Безумно красивая пара и фотография

Волшебно

Красивое фото

Милаши

Вы такая красивая пара, так смотритесь вместе и атмосфера на фото замечательная

Вы классные

Вы супер, очень красивое фото – красота

Это фото похоже на старинную открытку. Прямо загляденье!

Скриншот комментариев

В "сториз" Instagram Регина поделилась кадрами, на которых запечатлена в роскошном бирюзовом блестящем платье по фигуре. Влад же перевоплотился в классического Деда Мороза и обнял жену-Снегурочку за талию.

Фото: Регина Тодоренко и Влвд Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Ранее Регина Тодоренко обольстила пикантным фото в кожаном мини.