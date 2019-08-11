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"Волшебница изумрудного города" или "елка": Слава из НеАнгелов устроила битву зеленых образов

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.08.2019 - 15:39
"Волшебница изумрудного города" или "елка": Слава из НеАнгелов устроила битву зеленых образов
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица спросила у поклонников, идет ли ей зеленый

 Певица Слава Каминская сама того не желая спровоцировала битву зеленых образов на своей странице в Instagram.

 Знаменитость опубликовала подряд два снимка в нарядах похожей гаммы. На первом фото Слава позировала на светлом фоне в "голом" платье на одно плечо цвета хвои, с нестандартно  оформленным подолом, в несколько ярусов на который дизайнер разместил воланы из плотного фатина. Дополнив образ длинными серьгами из перьев в тон платья, исполнительница завершила яркий лук акцентной красной помадой.

&quot;Волшебница изумрудного города&quot; или &quot;елка&quot;: Слава из НеАнгелов устроила битву зеленых образов
 Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

 Второе фото последовало за первым спустя несколько часов. На нем Слава сменила наряд на изумрудный, полупрозрачную блузу сложного кроя певица сочетала с микрошортами высокой посадки с кружевными вставками, на голову она надела ободок такого же изумрудного цвета. 
И если первый наряд подписчики микро-блога "НеАнгела" Славы беспощадно раскритиковали, сравнив его с новогодней елкой:

  • Кузя у тебя шо уже Новый год? Шо ты ёлку нарядила ))
  • Скопировали платье Лили из холостяка из последнего постшоу
  • Из лесу елочку взяли мы домой
  • К новому году готовитесь? Отличный костюм ёлочка 
  • Готовимся на новогодний корпоратив))) шикарнейший костюм елочки
  • Новогодний костюм ёлки 
  • Ну хоть бы не зеленое, а то прям елочка
 

&quot;Волшебница изумрудного города&quot; или &quot;елка&quot;: Слава из НеАнгелов устроила битву зеленых образов

 Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

 А вот второй образ пришелся по вкусу фолловерам, и реабилитировал вкус певицы в глазах почитателей ее таланта, которые не поскупились на комплименты, сравнив Славу и с Хюррем  Султан из сериала, и волшебницей и даже Скарлетт О'Хара:

  • Рыжий и изумруд
  • Не то что идёт, а для рыженьких этот цвет просто одно целое
  • Волшебница изумрудного города
  • Очень идёт!!!
  • На Хюрем Султан похожа 
  • Всем рыжим идёт зелёный априори 
  • Изумрудный всегда подходил рыженьким
  • Ну рыжий с зелёным это вообще классика. Очеень
  • Все знают, что рыжим идёт зелёный цвет
  • Очень
  • Цвет создан для Вас.
  • Султан из "Великолепный век"
  • Безумно идёт
  • Ого, просто каралєва
  • Да, как Скарлет из "Унесенные ветром"
 

 Кстати, наиболее удачными у Славы Каминской получаются пляжные образы. Певица — обладательница идеальной фигуры и высокого роста, поэтому каждое фото в купальнике заслуживает тысячи лайков и комментариев от поклонников. Так, например, ее подписчиков сразил образ в купальнике в хищный принт, в котором певица позировала на греческом курорте

 А еще Слава из НеАнгелов показывала отдельные чувственные снимки из курортной фотосессии уже в другом образе, на снимках знаменитость позировала в шляпке и черном купальнике.

 А также не редки в карьере певицы Славы Каминской и профессиональные фотосессии для глянца, так недавно она засветилась на обложке журнала.

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Новости Украины Слава Каминская
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