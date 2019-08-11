"Волшебница изумрудного города" или "елка": Слава из НеАнгелов устроила битву зеленых образов

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица спросила у поклонников, идет ли ей зеленый

Певица Слава Каминская сама того не желая спровоцировала битву зеленых образов на своей странице в Instagram.

Знаменитость опубликовала подряд два снимка в нарядах похожей гаммы. На первом фото Слава позировала на светлом фоне в "голом" платье на одно плечо цвета хвои, с нестандартно оформленным подолом, в несколько ярусов на который дизайнер разместил воланы из плотного фатина. Дополнив образ длинными серьгами из перьев в тон платья, исполнительница завершила яркий лук акцентной красной помадой.



Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Второе фото последовало за первым спустя несколько часов. На нем Слава сменила наряд на изумрудный, полупрозрачную блузу сложного кроя певица сочетала с микрошортами высокой посадки с кружевными вставками, на голову она надела ободок такого же изумрудного цвета.

И если первый наряд подписчики микро-блога "НеАнгела" Славы беспощадно раскритиковали, сравнив его с новогодней елкой:

Кузя у тебя шо уже Новый год? Шо ты ёлку нарядила ))

Скопировали платье Лили из холостяка из последнего постшоу

Из лесу елочку взяли мы домой

К новому году готовитесь? Отличный костюм ёлочка

Готовимся на новогодний корпоратив))) шикарнейший костюм елочки

Новогодний костюм ёлки

Ну хоть бы не зеленое, а то прям елочка

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

А вот второй образ пришелся по вкусу фолловерам, и реабилитировал вкус певицы в глазах почитателей ее таланта, которые не поскупились на комплименты, сравнив Славу и с Хюррем Султан из сериала, и волшебницей и даже Скарлетт О'Хара:

Рыжий и изумруд

Не то что идёт, а для рыженьких этот цвет просто одно целое

Волшебница изумрудного города

Очень идёт!!!

На Хюрем Султан похожа

Всем рыжим идёт зелёный априори

Изумрудный всегда подходил рыженьким

Ну рыжий с зелёным это вообще классика. Очеень

Все знают, что рыжим идёт зелёный цвет

Очень

Цвет создан для Вас.

Султан из "Великолепный век"

Безумно идёт

Ого, просто каралєва

Да, как Скарлет из "Унесенные ветром"

Кстати, наиболее удачными у Славы Каминской получаются пляжные образы. Певица — обладательница идеальной фигуры и высокого роста, поэтому каждое фото в купальнике заслуживает тысячи лайков и комментариев от поклонников. Так, например, ее подписчиков сразил образ в купальнике в хищный принт, в котором певица позировала на греческом курорте.

А еще Слава из НеАнгелов показывала отдельные чувственные снимки из курортной фотосессии уже в другом образе, на снимках знаменитость позировала в шляпке и черном купальнике.

А также не редки в карьере певицы Славы Каминской и профессиональные фотосессии для глянца, так недавно она засветилась на обложке журнала.