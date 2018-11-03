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Внезапно: Пугачева удивила необычным образом в клипе своего стилиста

Lite » Звезды 03.11.2018 - 10:27

Видео: YouTube/alishermusic

69-летняя Примадонна Алла Пугачева, которая недавно поразила фото без макияжа, снялась в клипе своего стилиста в образе рок-звезды. 

Алишер и Алла Пугачева уже довольно давно знают друг друга. Именно он помогает выбирать певице стильные образы для мероприятий. Совсем недавно стилист и сам начал строить музыкальную сольную карьеру. Одну из песен он посвятил Алле Борисовне, и даже выпустил свежий клип с названием "Скажи мне, Алла" с ее участием.  В кадре артистка выглядит очень эффектно: футболка с принтом, узкие рваные джинсы и удлиненный плащ превосходно сочетаются с черно-белой атмосферой клипа.

Внезапно: Пугачева удивила необычным образом в клипе своего стилиста

Скриншот клипа YouTube/alishermusic

В один момент взгляд Пугачевой устремляется в кадр, певица слышит слова-признания: «В этом мире столько горя, со своей душой мы в ссоре, ты же это точно знала, я ведь прав, скажи мне, Алла". После этого пускает слезу. В клипе Алла Борисовна проявила всю гамму чувств и эмоций. Алишер рассказывал, что во время съемок видео Алла настолько сильно прониклась словами песни, что даже расплакалась. Так что слезы Примадонны на видео – это не часть сценария.

Внезапно: Пугачева удивила необычным образом в клипе своего стилиста

Внезапно: Пугачева удивила необычным образом в клипе своего стилиста

Скриншот (instagram.com/alishermusic)

Сам Алишер остался в огромном восторге от съемок клипа с Пугачевой и выразил ей огромную благодарность.

Также восторженные комментарии оставили зрители клипа

Внезапно: Пугачева удивила необычным образом в клипе своего стилистаСкриншот (instagram.com/alishermusic)

Кстати, в киевской музыкальной школе детей обучают песням Аллы Пугачевы

А еще недавно на Аллу Пугачеву было совершено нападение в ее квартире.

Как сообщалось ранее, Галкин показал, как Алла Пугачева вместе с пятилетним сыном Гарри покупают продукты в обычном супермаркете

Видео: РБК-Украина

Новости Украины клиппугачева
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