Внешность не решает: победительница "Холостяка 11" рассказала о своих комплексах

Победительница 11 сезона проекта "Холостяк" Анна Богдан, которая сейчас уже живет вместе с главным героем шоу Михаилом Заливако, откровенно рассказала о своих комплексах. Девушка показала стройную фигуру в облегающем платье и зарядила девушек мотивацией.

Анна позировала в черном платье-миди с пикантным разрезом сбоку и босоножках на шпильке. Волосы она собрала в красивый хвост и сделала эффектный макияж. А ракурс кадра позволяет оценить длинные стройные ноги девушки.

Анна Богдан призналась, что комплексовала из-за высокого роста (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Избранница Холостяка откровенно рассказала, какой у нее был комплекс и как она смогла от него избавиться.

"Вчера в сторис я написала о том, что у меня был комплекс по-поводу роста... и получила очень много сообщений с вопросом "как я от него избавилась?" Избавилась от своего комплекса я очень просто - нашла в нем плюс! Я начала работать в модельном агенстве, где мой рост был преимуществом!" - поделилась Богдан.

Она также призвала девушек любить себя в любом виде и не обращать внимание на мнение других.

⠀

"Но сейчас, я хочу зацепить более глобальный момент: ЛЮБИТЕ СЕБЯ ВСЕГДА!

Любите своё тело - ведь именно вы его таким выбрали!

Любите свою внешность - ведь она уникальна и больше такой нет!

Любите свои веснушки - ведь это так мило.

Любите свои кучеряшки - ведь девочки с прямыми волосами должны спать целую ночь в бигудях, чтобы достичь такого эффекта!

Любите свои прямые волосы - ведь кучерявым девушкам нужно минимум час выпрямлять свои кудри!

Любите свой носик, широкие бровки, глаза, пухлые щечки или острые скулы.

Полюбите в себе всё! И вы увидите, как изменится мир вокруг вас!" - посоветовала Анна.

Анна Богдан счастлива в отношениях с "Холостяком" Михаилом Заливако (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Звезда "Холостяка" уверена, что внешность - далеко не главное.

"Низкие девушки - вы дико милые. Высокие девушки - уверена, ваши ножки великолепны и привлекают очень много взлядов. Каждая из вас уникальна и неповторима. И мне кажется, давно уже все поняли, что внешность ничего не решает! Нельзя полюбить идеально красивого человека, если внутренне он полон негатива к себе и окружающему миру", - зарядила мотивацией Богдан, которая сейчас работает турагентом.

К слову, Анна - бывшая жена экс-руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана.