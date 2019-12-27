Вместе отработали 15 проектов: Регина Тодоренко раскрыла, как совместить активную жизнь и ребенка

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Сейчас ведущая вместе с маленьким сыном отдыхает на Бали

Экс-звезда "Орла и Решки" Регина Тодоренко чуть более год назад стала мамой - ведущая родила сыночка Михаила, которого они с мужем Владом Топаловым любят называть Майклом. Отпраздновав первый день рождения малыша, она вместе с ним улетела погреться и расслабиться к океану - на райский остров Бали. Там артистка прекрасно проводит время, успевая насладиться пляжным отдыхом с ребенком, заниматься серфингом и демонстрировать эффектные купальники. На новом фото в своем Instagram Регина запечатлена в прозрачной бирюзовой воде, держа сыночка на руках.

На ведущей полосатый купальник, она нежно прижала Майкла к себе и счастливо улыбается. В подписи молодая мама призналась, что очень переживала, что ее жизнь сильно замедлится с рождением ребенка, а ведь она привыкла все время быть активной, много работать и часто путешествовать. Однако, по словам Тодоренко, она смогла найти баланс и поделилась своим секретом.

Фото: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

"Откуда берётся эта сумасшедшая любовь??? Со мной и @vladtopalovofficial в миг что-то произошло, что-то переключилось внезапно. Как будто появился новый смысл жизни. Раньше я вообще не понимала тех сумасшедших мамаш, которые носятся со своими детьми как дурень с писаной торбой. Я из тех девушек, которые любят экстрим, любят рисковать жизнью, покорять горы и опускаться на дно океана так глубоко, где мало кто бывал, люблю работать сутками напролёт: сегодня снимать рекламную кампанию в Италии, а через 12 часов уже быть на Балиии ловить волну. Как впихнуть в такую жизнь ребёнка??? Кааак? Я очень боялась, что перестану быть активной, что динамика моих передвижений моментально снизится, что придется жертвовать любимой работой, которая приносит доход, боялась, что придётся надолго оставлять малыша на бабушек, Нянь и тд, НО!!!!!!!! Проанализировав этот год, заметила, что мы с Майклом вместе отработали около 15 разных проектов, включая 2 сезона #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ, #Мэйкаперы , #Регина+1 и рекламные коллаборация; побывали уже в 7ми странах (о путешествиях с малышом расскажу чуть позже более подробно) , успели «потягать тигра за хвост» на сафари, поймать волну с мамой на Бали, съесть итальянскую пасту на озере Гарда, первый раз увидели Чёрное море, Персидский залив и поплавали в Индийском океане... и ещё много всегоооооо. Я рассекретила этот код Да Винчи и поняла , что с детьми женщина успевает гораздо больше, чем без них!" - подробно рассказала довольная Регина.

Подписчики наперебой восхищаются энергичностью Тодоренко и соглашаются с ней, что с ребенком вполне можно успеть очень много.

Это точно, успевается все

Это 100% правда

Умничка. Моё восхищение

Класс.вы умница и красавица

Регина, да вы просто огнемёт!

Какая милота

Точно! С детьми мы смелее чтоли)

Отличные слова

Да,с детьми интереснее и жизнь приносит смысл)))

Регина, восхищаюсь тобой

Какие мне симпатичны такие мамочки))) дай вам Бог здоровья, сил и любви на новые свершения и победы!!!

Шикарные волосы, шикарная вы, сынок чудо

Крутая фотка ))) так как, @reginatodorenko , путешествовать с детьми?

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая также опубликовала яркие кадры, на которых позирует на пляже в красном в белый горошек сарафане и соломенной шляпе.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, Регина Тодоренко в бикини сверкнула аппетитными формами на Бали.