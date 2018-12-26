Вместе с Мариной: актеры "Дизель Шоу" собрались вместе для новогодней фотосессии

Фото: коллаж РБК-Украина

Артисты также анонсировали дополнительный концерт в Киеве 27 февраля

Актеры студии "Дизель Шоу" собрались вместе под новогодней елкой и снялись в праздничной фотосессии. Теплый снимок опубликовал артист Максим Нелипа на своей странице в Facebook.

На кадрах они пьют шампанское, а за своими коллегами с экрана монитора наблюдает погибшая в жутком ДТП Марина Поплавская.

Фото: facebook.com/NelipaMax

Участники "Дизель Шоу" также анонсировали свой дополнительный новый концерт в Киеве во Дворце "Украина" 27 февраля. Шоу называется "Марина с нами".

"Спасибо, дорогие поклонники! Мы увидели, какими активными темпами вы покупаете билеты на Большое киевское шоу 26 февраля, и приняли решение – провести еще один, дополнительный, концерт – 27 февраля! Потому что согласны: почти 4 000 мест во Дворце "Украина" – это здорово, но все равно мало! Рады, что хотите прийти к нам большими семьями, с друзьями, родителями и коллегами!

Итак, концерты "Дизель Шоу" – и 26, и 27 февраля! С разными программами, чтобы было интересно!", - говорится в публикации на Facebook-странице "Дизель Шоу".

Также в супруга артиста "Дизель Шоу" Александра Бережка Алена опубликовала в Instagram яркое семейное фото, на котором они со своими маленькими сыновьями Глебом и Лукьяном возле елочки с подарками.

Фото: instagram.com/dizelstudio

Как сообщалось ранее, недавно впервые после трагической аварии актер "Дизель Шоу" Егор Крутоголов сыграл в спектакле - он вышел на сцену вместе с артистами Театра "Квартет И".

Также мы писали о том, что артисты "Дизель шоу" почтили память безвременно ушедшей коллеги Марины Поплавской, погибшей в страшном ДТП 20 октября этого года.