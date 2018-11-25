"Влюбленный взгляд": фото Дорофеевой вызвало скандал в сети

Фото: Надя Дорофеева и Позитив (instagram.com/nadyadorofeeva)

Фанаты также спорят по поводу прически артистки

Известная украинская исполнительница Надя Дорофеева, которая недавно засветилась в откровенном наряде в компании мужа, опубликовала новый снимок с концерта в сети. Под публикацией разгорелись споры по поводу прически артистка, а также ее отношений. Снимок, собравший более трех сотен комментариев опубликован на странице артистки в Instagram.

"ViS ViS ViS Love Love", — написала Дорофеева в подписи к снимку. ViS, как полагают фанаты — сокращенно "Время и Стекло" в английской транслитерации.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/nadyadorofeeva

Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)

В комментариях разразился настоящий скандал по поводу прически Нади. Некоторые посчитали, что девушке идет каре, другие высказали свое негодование по поводу стрижки.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/nadyadorofeeva

Отдельное внимание со стороны фанатов пришлось на "сюжет" снимка. Некоторым показалось, что девушка смотрит на Позитива (Алексей Завгородний) "влюбленным взглядом".

"Позитив так светится", " У Нади влюбленный взгляд на... напарника по группе", — неоднозначно подметили фанаты.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, что MONATIK показал подросших сыновей.

До этого Дорофеева покорила фанатов новым ярким образом.

Видео: (video.rbc.ua)