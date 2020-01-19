Влюбленные и счастливые Дантес и Дорофеева в Доминикане неожиданно озадачили сеть

Надя Дорофеева и Владимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Пара показала романтические фото из экзотической страны

Надя Дорофеева и Владимир Дантес не теряют зря времени на отдыхе в Доминикане. Певица признается, что начала отходить от усталости после насыщенного рабочего графика и позволила себе полностью расслабиться. Невзирая на переменчивую погоду, артистка с удовольствием посещает пляж и веселится с друзьями – бизнес-леди Лерой Бородиной и телеведущим Андреем Шабановым. Надя и Вова регулярно делятся красочными фотооткрытками и подробностями своих райских каникул.

Так, певица сообщила, что друзья пары улетели домой, а они с мужем остались в отеле. Надя обратилась к поклонникам с неожиданным вопросом: чем можно заняться с мужем, чтобы интересно скоротать время в отпуске. Свое неожиданное послание она сопроводила романтичным фото с мужем. Надя позирует в легком холщевом брючном костюме, состоящем из штанов и рубашки нараспашку, под которой виднелся "леопардовый" купальник. Она запечатлена за секунду до поцелуя, прижавшись поближе в Владимиру. Кстати, артист надел похожий легкий ансамбль – у пары получился настоящий family look.

"Уехали наши Лера Бородина и Андрей Шабанов. Мы остались вдвоем. Даже как-то непривычно, учитывая что 4 года мы всегда на отдыхе с друзьями. Подскажите, что делать наедине с мужем? Какие плюсы/минусы/подводные камни?" - поинтересовалась певица.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Полностью фото пары можно посмотреть тут

Поклонники с юморов восприняли вопрос Нади, но также прониклись ее проблемой и решили дать парочку дельных советов.

Просто наслаждаться отдыхом и все

Наслаждаться временем вдвоем, ведь его так мало нам дано

Які милі

Надя, наслаждайтесь друг другом пока вы в отпуске

Робіть своїх міні копій

Просто отдыхай! Лежи и загарай!

Очень!

Ви класні

Красивая пара! Наслаждайтесь друг другом, говорите больше приятных комплиментов, находите интересные темы для разговора, развлекайтесь и заряжайтесь позитивом!

Скриншот комментариев

Владимир Дантес также поделился фото с женой, сделанным во время экскурсии. Правда, поездка на артиста не произвела впечатления.

"В экскурсию входило путешествие по лагуне, пейзаж которой напоминал мои тренировки по вейксерфу на Десне, потом мы ехали долго по красивому побережью, чтоб попить кокосы, потом опять долго ехали по побережью, чтоб увидеть, как обрабатывается рис. Рис!!! Ок. Следующий пункт просто разорвал моё сознание- мы поехали на огороды в местную деревню. И знаете что там мы увидели? Тыкву, перчик чили, баклажан, какао, кофе и картошку. Я не поверил глазам! Затем отправились по очень опасному, но как говорил гид - абсолютно не опасному маршруту, чтоб покататься на качелях. Это очень красиво было!" - откровенно рассказал шоумен.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Напомним, что Дорофеева завела сеть горячим фото топлесс на шезлонге. Снимок прокомментировали даже Потап и Настя Каменских.