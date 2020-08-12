Влюбленные и счастливые: Бритни Спирс восхитила романтичным фото с молодым бойфрендом

Бритни Спирс и Сэм Асгари (фото: instagram.com/britneyspears)

Певица в компании парня отправилась на пляж

Бритни Спирс, состояние которой в последнее время всерьез взволновало поклонников по всему миру, решила показать, что с ней все в порядке. Так, певица выложила в сеть трогательное фото со своим бойфрендом. Влюбленная парочка отправилась на пляж на велосипедах. Спортивные, загорелые, они выглядят невероятно счастливыми и энергичными. Примечательно, что Сэм и Бритни вновь надели защитные маски на лица, даже несмотря на то, что катаются вдвоем вдали от людей и на свежем воздухе. Подпись к фото знаменитость добавила весьма философского содержания, поделившись также воспоминаниями детства.

Бритни Спирс и Сэм Асгари (фото: instagram.com/britneyspears)

«Ходить на пляж всегда так весело! Конечно, мы все дистанцируемся и носим маски... Даже на пляже есть чувство единения, которое приносит мне покой. Я чувствую себя такой маленькой рядом с этим огромным водоемом... Это возвращает меня в то время, когда мне было 6 лет... В тот момент, когда я проснулась и решила бежать на пляж... Но это было и страшно, потому что ноги вот-вот коснутся чего-то такого прекрасного… Я была так взволнована! Связь, которую я всегда ощущаю с жаром от солнца на моем теле... соединяющим меня с чем-то намного большим, чем я сама... И в тот момент, когда вы чувствуете приятный ветерок... это похоже на духовный опыт!

Мне нравится возвращаться домой с золотистым загаром… думая только о шоколаде или мороженом… и все еще пахнущим маслом для загара. Забавно, как мелочи могут так трогать твою душу… Как плач новорожденных… Дети строят замки из песка. Видеть собак с их семьями… Желающих кричать и выставлять себя дураком и делать тысячу колес… Но ты должен сохранять хладнокровие! Лежа и глядя на Бога в чистом голубом небе… Может, нам всем стоит взглянуть вверх и попытаться услышать и увидеть послания, которые Бог посылает нам, чтобы мы могли ПОМОЧЬ миру сегодня… БОГ БЛАГОСЛОВЛЯЕТ ВАС ВСЕХ».

Певица порадовала фанатов (фото: instagram.com/britneyspears)

Первым прокомментировал фото парень певицы – Сэм Асгари. Он согласился с Бритни на все 100%, а также оставил эмодзи в виде сердечка. Остальные поклонники принялись рассуждать, что Спирс – очень тонкая натура. Многие по привычке попросили ее в следующий раз дать знак, если она в опасности. Но похоже, певица чувствует себя прекрасно в компании своего парня. Сэм выложил у себя на странице такое же фото, отметив любимую девушку.