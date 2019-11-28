Влюбленные и прекрасные: Влад Яма покорил чувственной фотосессией с женой

Эффектная пара позировала в стильных и откровенных образах
Хореограф и судья Танцев со звездами Влад Яма и его жена Лилиана – одна из самых красивых и эффектных пар украинского шоу-бизнеса. Супруги воспитывают сына Леона - впрочем, лицо ребенка решили пока что скрывать от публики. А не так давно танцовщик поделился секретом гармонии в их отношениях, отметив, что очень важно уметь чувствовать и понимать друг друга. Влюбленная пара снялась в чувственной совместной фотосессии - и результат получился просто потрясающим!
Одним откровенным фото Лилиана поделилась на своей странице в Instagram - они оба с Владом одеты в белые рубашки, девушка сексуально обхватила любимого рукой и ногой, которую тот нежно придерживает. При этом Яма смотрит на камеру, а его супруга томно опустила взгляд.
"Каждая женщина сексуальна ровно настолько, насколько внутри чувствует себя привлекательной. Нужно верить, чувствовать и искать свою внутреннюю женскую силу. Каждая из нас может быть достаточно сексуальной независимо от внешних данных", - поделилась она под публикацией.
Фото: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/liliya_yama)
Целую серию снимков обнародовала также снимавший их фотограф Кристина Маслова в своем Instagram.
Перед фотообъективом влюбленная пара предстала в трех стильных образах. Так, жена хореографа примерила кожаный топ кофейного оттенка вместе с пышной юбкой. Влад же надел бежевый джемпер и классические джинсы.
Фото: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/christina.maslova)
Также супруги показали более откровенный и сексапильный лук, позируя в белых рубашках и страстно обнимая друг друга. На одном фото Влад и вовсе предстал с оголенным торсом!
Фото: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/christina.maslova)
Третья серия снимков вышла более игривой и веселой - Лилиана примерила коричневый свитер оверсайз, демонстрируя свои стройные ножки, а также кепи. Ее супруг был в темных брюках и шоколадного оттенка джемпере.
Фото: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/christina.maslova)
Поклонники не смогли сдержать эмоций и оставили этой прекрасной паре много теплых и восхищенных комментариев.
Скриншот комментариев (instagram.com/liliya_yama)
Ранее Влад Яма рассказал о первом свидании и эффектных ухаживаниях за будущей женой.