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"Влюбленная женщина": Кароль сразила фанатов обольстительными фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.12.2019 - 16:39
"Влюбленная женщина": Кароль сразила фанатов обольстительными фото
Тина Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Звезда выложила снимки, на которых позирует в элегантном наряде

Популярная украинская певица Тина Кароль часто балует фанатов своими смелыми фото. На этот раз она выложила на страничку в Instagram коллаж из двух снимков, на которых позирует в белом шелковом платье в пол.

Элегантный наряд звезды оголяет ее спину, а сама Тина кокетливо улыбается фотографу. Волосы звезды спускаются по плечам. Образ Кароль дополнила ее фирменная красная помада и лаконичные серьги-кольца.

Судя по всему, кадр был сделан в коридоре одного из отелей.

&quot;Влюбленная женщина&quot;: Кароль сразила фанатов обольстительными фотоТина Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Данное фото как всегда оценили ее преданные поклонники.

  • Влюбленная женщина - красивая женщина!
  • Секс!
  • Какая богиня!
  • Самая прекрасная девочка на свете! Это Тина Кароль! Ангел на планете!
  • Фигура бомбезная!

&quot;Влюбленная женщина&quot;: Кароль сразила фанатов обольстительными фото

Скришот: instagram.com/tina_karol

&quot;Влюбленная женщина&quot;: Кароль сразила фанатов обольстительными фото

Скришот: instagram.com/tina_karol

&quot;Влюбленная женщина&quot;: Кароль сразила фанатов обольстительными фото

Скришот: instagram.com/tina_karol

Напомним, ранее Кароль сразила фанатов чувственным фото. Однажды звезда также призналась, что в ее Instagram нет снимков, которые бы она считала через чур откровенными.

Кроме того, Дан Балан откровенно признался в том, что их с Тиной Кароль связывают романтические отношения.

Когда Катя Осадчая спросила: "Между вами все еще ухаживания или уже роман?", Кароль замялась, а Dan Balan смело ответил: "Конечно, да, роман! Роман написанный рукой гения".

Отметим, что окончательным поводом для слухов о романе Кароль и Балана стало их недавнее выступление на M1 Music Awards. Во время музыкальной премии пара в один микрофон трогательно исполнила композицию "Домой". Губы Тины и Дана были буквально в миллиметре друг от друга.

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