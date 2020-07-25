ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Влюблена: Настя Каменских спела чувственную песню и потрясла заявлением (видео)

Суббота 25 июля 2020 12:55
Влюблена: Настя Каменских спела чувственную песню и потрясла заявлением (видео)
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Анна Киселева

Настя Каменских владеет испанским языком и выполняет на нем песни

Известная украинская певица Настя Каменских стала первой украинской певицей, песни которой стали хитами в Латинской Америке. Связано это с тем, что артистка обожает испанский язык, и с радостью сама поет на нем. Одной из самых любимых песен на этом языке исполнительница поделилась в своем профиле в Instagram. Специально для своего микроблога артистка очень чувственно и нежно выполнила песню.

Настя Каменских не стесняется рассказывать о своих музыкальных предпочтениях и демонстрировать свои навыки на публике. Не так давно артистка опубликовала видео, на котором спародировала голос Бритни Спирс, Шер и Шакиры. Сказать, что это круто – не сказать ничего, подчеркнули ее поклонники в блоге.

Сейчас же артистка поделилась исполнением одной из ее любимых песен и поблагодарила автора за ее создание.

" Una canción impresionante! Me enamoré de la canción desde la primera escucha! Gracias por tu creatividad! ¡Eres genial! (Отличная песня! Я влюбилась в песню с первого прослушивания! Спасибо за твое творчество! KIM LOAIZA, ты замечательная! – ред.)", - написала артистка.

Также Каменских призналась, что влюблена в песню.

"Обожаю эту песню! Влюблена в ее чувственность и мотив. И думаю, каждый найдет в ней строки о себе", - добавила исполнительница уже на русском.

Напомним, что ранее Настя Каменских похвасталась соблазнительными формами в "змеином" купальнике.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Настя Каменских
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь