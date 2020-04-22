Влюблен в мальчика: Влад Топалов озадачил подробностями о себе

Влад Топалов (Фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Певец предложил фанам проверить, насколько хорошо они его знают

Влад Топалов вместе с Региной Тодоренко и сыном Мишей (или как его называют домашние – Майкл) недавно переехали в загородный дом и теперь наслаждаются свежим воздухом, природой и общением друг с другом. Карантин пошел на пользу звездной семье – ведущая начала готовить и радовать мужа кулинарными изысками, теперь пара чаще видит друг друга и обожает настольные игры, а также не спускает с рук малыша. На общение с поклонниками они тоже не жалеют времени. Так, Влад решил проверить фанов на внимательность, и предложил им топ-10 фактов о себе, два из которых были неправдивыми.

Влад показал фото в роскошном кресле. Он позирует в белоснежной рубашке с закатанными рукавами и классической жилетке, а в руках держит галстук-бабочку.

Влад Топалов (Фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

"Итак. Для тех, кто совсем не знает, кто я и с чем меня едят, вот пара фактов обо мне. 2 из них - ложные. Угадайте, какие!

1)Меня зовут Влад

2)Мне 36 лет



3)Я на сцене 30 лет



4)Мой любимый инструмент - флейта



5)Мои любимые писатели И.Ильф и Е.Петров



6)Мой кумир - М.М.Жванецкий



7)Я - гитарист и певец



8) Мой любимый артист Джон Мэйер



9)Я учился в Англии, поэтому практически не знаю российскую музыку



10) Я влюблен в мальчика – Майкла", - написал певец.

Поклонники артиста начали предлагать свои варианты, а также оставлять комплименты. Они тут же догадались, что в одном из пунктов речь идет о люви к сыну, котрого певец просто обожает.

Ну в мальчика Майкла, я думаю, влюблены все

Вы красивый, а голос потрясающий

Люблю вас, вы идеальный! А голос вообще сводит с ума

Крутая фотография

Какой же вы классный

Скриншот комментариев

Ранее Влад Топалов показала "прогулку джентльменов" вместе с маленьким сыночком.