Владимир Остапчук с женой отдохнули в Черногории: яркие фото и видео

Яркими фото и видео с путешествия, а также полезными советами для желающих посетить эту страну они поделились на своих страничках в Instagram .

Так, Кристина выложила подборку красочных снимков с пейзажами Черногории. А на одном из фото супруг подхватил ее на руки, а девушка нежно обнимает его за шею. На ней - длинное красное платье, соломенная шляпка и солнцезащитные очки.

Горняк рассказала, что страна приятно поразила их своей живописностью.

"Люблю нашу пару за спонтанность. Одним вечером сидя за ужином мы решили слетать на 5 дней в Черногорию. Открыли booking, увидели красивые отели, вдохновились. Открыли сайты с арендами авто, нашли красный Mini Cooper и ещё раз вдохновились. Взяли билеты!! И дальше ожидали нашу поездку. Но мы даже не могли ожидать, что Черногория такая приветливая, такая вкусная и красивая страна", - рассказала супруга шоумена.

Кристина Горняк показала яркие фото с отдыха с мужем в Черногории (фото: instagram.com/kristygor)

Далее она поделилась некоторыми деталями и полезными советами по отдыху в Черногории.



"Сначала мы жили в Которе, отличный отель. С супер сервисом и вкусным рестораном. Море чистое, но холодное. Так как мы взяли автомобиль, то с первого же дня начали путешествовать по Montenegro, заезжая в кафе по пути и отведывая вкусную еду. В локал ресторанчиках цены чуть дешевле, чем в отелях. Везде, куда бы не приехали, есть платные парковки, с этим важно не шутить, так как работают эвакуаторы и Штрафы от 100 евро. Посетив старый город Котора, мы были опять же в восторге и под впечатлением. Также съездили на ужин в Porto Montenegro. Красиво. Стильно. Дороже, чек на 4 человека в ресторане с 2 бутылками местного вина составлял около 300 евро. Ездили мы и в Budva, ну ок, но не вау", - поведала об их путешествии Кристина.



Нотариус предложила свои варианты, что стоит посетить в этой стране:



Устричные фермы, мы были на маленькой без шика и гламура, очень аутентичной, прям возле ресторана Starij Mlini. Цена на устрицы от 2 евро. Наливают вино и местную водку ( не рискнули).



Прогулка на катере, рекомендуем. нам хватило 1,5 часа. С вином и купанием. Чистый кайф, цена 90 евро.



Perast, невероятно красивый уголок, стоит прогуляться. Там ресторан Conte рекомендуем . Вид, еда!



В последний вечер мы пошли в ресторан Verige 65, считаю чисто туристическим местом, с не сильно вкусно, как для меня. Вид как и везде шикарный.



Берите машину, катайтесь и просто наслаждайтесь видами и закатками, и точно влюбитесь. А мы уже решили, что точно вернёмся", - добавила она.