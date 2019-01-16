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Владимир Дантес нашел своего колумбийского брата

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.01.2019 - 10:05
Владимир Дантес нашел своего колумбийского брата
Фото: Владимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Неожиданное сходство двух певцов удивляет

Владимир Дантес, украинский певец и ведущий, который отправился на зимние каникулы на отдых в Дубай со своей женой певицей Надей Дорофеевой, озадачил поклонников странным фото.

В своих stories Instagram Владимир опубликовал фотоколлаж, на котором были объединены две кадра. Слева колумбийского певца и композитора в жанре реггитон, который выступает под псевдонимом Малума, а справа — фото самого Дантеса.

Владимир Дантес нашел своего колумбийского брата

Фото: Малума и Владимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

"Малума + Дантес = братья", - гласила подпись на фото по-испански.

К этой подписи также была добавлена аббревиатура из трех английских букв: "WTF?".

Стоит отметить, что сходство между певцами действительно прослеживается: прическа, черты лица, татуировки, томный взгляд.

Владимир Дантес нашел своего колумбийского братаФото: Владимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Владимир Дантес нашел своего колумбийского брата

Фото: Малума (instagram.com/maluma)

Владимир Дантес нашел своего колумбийского брата

Фото: Малума (instagram.com/maluma)

Владимир Дантес нашел своего колумбийского братаФото: Владимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Напомним ранее мы писали о том, как развлекаются Надя Дорофеева и Владимир Дантес в бассейне отеля в Дубае. Присоединившись ко всемирному флешмобу, в поддержку оставившей карьеру певицы Адель, звездные супруги собрали всех надувных лебедей на территории отеля и сняли трогательное видео под песню британской певицы. Подписчики признали это видео самым лучшим, среди подобных.

Кроме того, в том же бассейне Владимир Дантес удивил необычным признанием. Он сравнил себя с пингвином, который всегда предан одной самке.

А еще Владимир Дантес запустил оригинальный флешмоб с фото Нади Дорофеевой - теперь прогуляться с Надей может каждый. Пока певица болела и не выходила из номера отеля в Дубае, Дантес брал на прогулки и экскурсии по экзотическому городу ее фото на смартфоне.  Поклонники последовали его примеру и присоединились к забавному флешмобу, они "брали" с собой Надю за покупками, в метро и в гости  к родственникам.

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