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Виталий Козловский шумно отпраздновал 35-летие (эксклюзивные фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.03.2020 - 13:52
Виталий Козловский шумно отпраздновал 35-летие (эксклюзивные фото)
Виталий Козловский (фото: пресс-служба)

На вечеринке по случаю дня рождения Козловского собрались украинские знаменитости

Виталию Козловскому 6 марта исполнилось 35 лет. По случаю праздника в одном из столичных ресторанов артист собрал своих друзей и родных.

Поздравить певца пришли Ассия Ахат, Дима Коляденко, Олег Серафин, Александр Лещенко и Лина Верес, Алина Шаманская и Руслан Ханумак, Виталий Борисюк и многие другие. Также на празднике присутствовал отец певца, который совсем недавно переехал в Киев.

Шумный праздник с песнями, тостами и поздравлениями завершился к утру.

Виталий Козловский шумно отпраздновал 35-летие (эксклюзивные фото)

Виталий Борисюк

Виталий Козловский шумно отпраздновал 35-летие (эксклюзивные фото)

Александр Лещенко

Виталий Козловский шумно отпраздновал 35-летие (эксклюзивные фото)

Дима Коляденко

Виталий Козловский шумно отпраздновал 35-летие (эксклюзивные фото)

Певица Солоха

Виталий Козловский шумно отпраздновал 35-летие (эксклюзивные фото)

Олег Серафин

Виталий Козловский шумно отпраздновал 35-летие (эксклюзивные фото)

Ассия Ахат

А Виталий, принимая в этот день многочисленные пожелания, поделился своими ощущениями от наступившей даты:

“Мне нравится мой возраст. Я чувствую себя в гармонии, я знаю, что я делаю, для кого, что я хочу делать в будущем. И уверен, что мои главные достижения - впереди. А еще в этом возрасте я ощущаю, что полностью готов к семье и детям”.

Виталий Козловский шумно отпраздновал 35-летие (эксклюзивные фото)

Виталий Козловский шумно отпраздновал 35-летие (эксклюзивные фото)

Напомним, ранее Козловский ответил на скандальные откровения бывшей невесты. Так, артист прямо ответил на популярный вопрос о своей сексуальной ориентации - немало людей подозревают, что она у него "нетрадиционная". Однако он развеял подобные домыслы - по словам звезды, ему просто нравится ухаживать за собой. А Кате Осадчей в "Светской жизни" он прокомментировал довольно скандальные заявления своей бывшей невесты Рамины Эсхакзай, отношения с которой завершились еще в сентябре 2017 года накануне запланированной свадьбы.

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