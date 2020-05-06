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Виталий Козловский поделился лайфхаками, как "заставить" мужчину дарить подарки

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.05.2020 - 14:14
Виталий Козловский поделился лайфхаками, как "заставить" мужчину дарить подарки
Виталий Козловский (фото: пресс-служба)

Певец уверен, что по-настоящему влюбленных мужчин уговаривать не приходится

Певец Виталий Козловский легко делает подарки даме, но только, если она ему по-настоящему дорога, об этом он эксклюзивно сообщил в прямом эфире в инстаграм программы «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Во время прямого эфира для программы «Зірковий шлях» на канале «Украина» певцу Виталию Козловскому задали немало интересных вопросов. И один из них о знаках внимания: «Как заставить любимого человека делать подарки?»

«Мужчина сам должен к этому прийти, – сказал певец во время эфира «Зірковий шлях». – Я знаю одно: когда ты по-настоящему любишь женщину, тебе постоянно хочется ее удивлять и делать какие-то приятные сюрпризы. Поэтому мужчина сам должен быть мотивирован создавать для своей любимой праздник практически каждый день».

При этом певец добавил, что бывают разные люди. Некоторые даже не задумываются, что нужно делать сюрпризы, чтобы порадовать того, кого любишь.

«Например, флегматики, которые не понимают простых истин, что любимой женщине будет приятно получить даже недорогой подарок, – сказал Виталий Козловский подписчицам «Зірковий шлях». – Если это так, то тогда женщине можно первой сделать ему подарок со словами: «Тебе приятно? Вот и я тоже люблю получать подарки».

И напоследок Виталий Козловский дал еще несколько советов.

«Я знаю точно, что когда любишь, то хочется удивлять, делать что-то приятное той женщине, которая тебе небезразлична. Поэтому или делайте выводы, или поступите так, чтобы мужчина вас приревновал, – предложил певец во время эфира «Зірковий шлях». – Это тоже очень эффективно».

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