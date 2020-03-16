ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Виталий Козловский оригинально призвал всех оставаться дома (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.03.2020 - 12:06
Виталий Козловский оригинально призвал всех оставаться дома (видео)
Виталий Козловский (коллаж: пресс-служба)

Певец презентовал новую песню "Вдома"!

Премьера с символическим названием совпала по времени с карантином, в рамках которого украинцам рекомендуют оставаться дома. Певец убежден, что к этому следует отнестись со всей серьезностью, чтобы сохранить здоровье. Тем более, что мама артиста находится в Италии, в полной домашней изоляции - поэтому он из первых уст знает об обстановке в эпицентре инфекции и призывает свою аудиторию беречь себя. Но уверен, что карантин - не повод для депрессии. Наоборот, это возможность уделить внимание близким и любимым людям.

Виталий Козловский: "Не знаю, это совпадение или так должно было произойти, но песня "Вдома" не содержит никакого намека на болезнь. Разве что в очередной раз я пою оды такому чувству как любовь!"

Виталий Козловский "Вдома"

Тема любви не нова в творчестве артиста, но в этой композиции - совсем другой взгляд на отношения. Ни единого упоминания о неразделенных чувствах, напрасных надеждах и боли. Вместо этого - светлая история о взаимности, понимании и полном комфорте вдвоем.

Виталий Козловский оригинально призвал всех оставаться дома (видео)

Виталий Козловский с мамой

"Твой дом не там, где твои вещи, а там, где тебя любят и ждут. Где тебе тепло и хорошо с любимым человеком, - рассказывает артист. - Ведь только со временем и с опытом ты понимаешь, что настоящая любовь - это история не о страдании. А о счастье, заботе и тепле. Наибольший успех не будет иметь смысла, если тебе не с кем его разделить. И только в ощущении любви и поддержки каждое достижение приобретает особый смысл".

Именно о таких отношениях - песня "Вдома".

Певец является соавтором текста песни и работал над композицией на студии Iksiy Music вместе с авторами Андреем Игнатченко, Сергеем Ермолаевым и Тимуром Усмановым.

В новом видео «Ми вітер» Руслана танцует среди облаков на высоте 120 метров (ВИДЕО + ФОТО) "Стрілою у серце": Макс Барских представил украиноязычный хит "Двоє" (видео)
Новости Украины Виталий Козловскийпесниклип
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь