"Вільні люди": БЕZ ОБМЕЖЕНЬ напомнили о героях, которые прославляли и прославляют Украину в мире (видео)

Музыканты говорят, что их свежий релиз – это манифест сильных, независимых и свободных духом людей. "Вільні люди" – не только о народе, который живет на независимой территории, но и о личностях, имеющих внутреннюю свободу и знают, как быть собой.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентовали новый альбом и видеоработу. Для экранизации ребята выбрали трек, который и дал название всей пластинке "Вільні люди".

Больше об альбоме и клипе "Вільні люди", где каждый слушатель найдет нечто свое, – читайте в материале Lite .

О чем видео "Вільні люди"

Клип на песню "Вільні люди" – это про 31 год независимости – 31 гордость нации.

По сюжету, музыканты БЕZ ОБМЕЖЕНЬ исполняют песню, а позади – огромный экран.

На нем видео- и фото-хроники выдающихся людей и событий Украины, среди них: Андрей Шевченко, Валерий Лобановский, Кузьма Скрябин, Святослав Вакарчук, Лина Костенко, Сергей Бубка, Георгий Гонгадзе, Небесная Сотня, Ан-225 "Мрия" – это далеко не полный перечень.

Кадры со съемок клипа "Вільні люди" (фото: пресс-служба БЕZ ОБМЕЖЕНЬ)

"Видеоработа лаконичная, но в то же время глубокая по эмоциям и содержанию. Мы выписали имена, события, факты, которые мы хотели видеть в этом видео. Тех, кто вдохновлял, по нашему мнению, миллионы людей своими поступками. События, сплотившие вокруг себя и ставшие ключевыми в истории нашего государства", – говорит фронтмен БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец.

Кадр со съемок клипа "Вільні люди" (фото: пресс-служба БЕZ ОБМЕЖЕНЬ)

Ребята собрали "тех, кто проявил свою силу воли, чтобы сделать Украину лучше, кто прославлял и прославляет ее на мировой арене".

Кадры со съемок клипа "Вільні люди" (фото: пресс-служба БЕZ ОБМЕЖЕНЬ)

"Не буду скрывать, было сложно ограничиться и составить перечень из 31-го, потому что Украина сильная и богата яркими, талантливыми и героическими людьми. Нам, свободным людям, есть кем и чем гордиться. Но это наш выбор, мы так чувствуем", – признается лидер команды.



Еще немного о новом альбоме

В пластинку кроме "Вільних людей" вошли еще семь разных по настроению композиций.

Часть из них уже получила широкую известность, престижные награды в шоу-индустрии страны и стали саундтреками фильмов.

Песни "Липень", "Героям", "Поклянись. Поцілуй. Обійми" и "ЛітоКамон" были ранее представлены посинглово с видеоработами.



А также, в альбоме есть совершенно новые песни и бонус-композиции.

Звучание новой пластинки стало более атмосферным и разноплановым: здесь и рок, и баллады, и электронные танцевальные ритмы, а также разноплановая вокальная подача Сергея, которая захватывает то лирическим исполнением, то мелодичным речитативом.



Новый альбом звучит вне конкретного музыкального жанра, но вместе с тем следует классическое узнаваемое звучание группы, в котором много струнных инструментов, встречаются электронные барабаны и синтетические звуки.



Чего ждать дальше?

В поддержку нового альбома БЕZ ОБМЕЖЕНЬ откатают тур по Украине, который охватит 100 городов и завершится большим концертом в Киеве на "Олимпийском" 24 августа 2022 года – в День Независимости.

Поклонников группы ждет расширенная музыкальная программа, лучшее и современное техническое оборудование сцены и обновленное визуальное шоу.

"Неизменными будут на концертах только свобода эмоций и знакомая искренность чувств, романтический и драйвовый рок для свободных украинцев", – обещают артисты.