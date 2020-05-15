Виктор Винник и МЕРІ сняли клип на известный шлягер 20-х годов

Виктор Винник (фото: пресс-служба)

Песня и видео станут первыми наработками с будущего альбома Виктора Винника и МЭРИ, над которым команда сейчас активно работает.

Недавно Виктор Винник и МЕРІ записали кавер на популярный шлягер 20-х годов прошлого века – песню «Бувай ми здорова». По мнению музыкантов, песня удалась, а потому решили отснять на нее клип.

К сотрудничеству пригласили давнего друга и видеографа МЕРІ, режиссера Олега Бачинского. Чтобы передать настроение и атмосферу Львова межвоенного периода, участники группы перевоплотились в знаменитых львовских батяров.

«Задум кліпу дуже простий і полягає в емоційних образах, які підкреслюють зміст пісні. Все це вкупі з галицькою «ґварою», діалектом тих часів, створює особливий настрій і неповторний романтичний шарм старого Львова», - говорят музыканты.

К слову, идею записать песню подкинула радиостанция «Люкс FM Львів», которая запустила проект перепевов древних галицких песен на новый лад.

«Такі проекти потрібні ще й для того, аби донести новим поколінням пісенно-історичну спадщину і тим самим продовжити життя цим унікальним творам. Адже, незважаючи на те, що ці пісні з категорії «ретро», вони дуже сучасні і не заслуговують на забуття», - отмечает фронтмен группы Виктор Винник.

Презентация клипа было запланировано ко дню города Львова, но карантин внес свои коррективы.

Автор: Юля Петрова