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Вика из НеАнгелов в "цитрусовом" купальнике похвасталась волнительными изгибами

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.02.2020 - 21:57
Вика из НеАнгелов в "цитрусовом" купальнике похвасталась волнительными изгибами
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица поделилась утренними секретами красоты

Виктория из группы НеАнгелы неустанно радует поклонников горячими фото из райского уголка Земли. В январе девушка отдыхала на Мальдивах и устроила себе "перезагрузку", на время отказавшись от соцсетей. Теперь она буквально завалила сеть кадрами в различных купальниках на фоне экзотических пейзажей.

Так, она показала очередной красочный фотосет, на котором позировала в небесно-голубом монокини с изображением сочного лимона на груди. Особое внимание певица уделила выбору аксессуаров – в ушках у Вики красуются темно-синие аккуратные сережки. Ее мокрые волосы растрепаны, на некоторых фото она позирует с солнечными очками.

Под снимками артистка решила подлиться с поклонниками своими утренними ритуалами красоты.

Вика из НеАнгелов в &quot;цитрусовом&quot; купальнике похвасталась волнительными изгибами

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Больше горячих фото можно увидеть тут и тут

"Правильный настрой с утра задаёт настроение на весь день. Мое утро начинается со стакана воды, с лимонным соком. Вдобавок к этому разбавленный в воде лимонный сок прекрасно утоляет жажду и может повысить аппетит. Также считается, что такой напиток помогает очистить организм и наладить обмен веществ. Легкая растяжка для позвоночника. И только потом душ, завтрак и распределение планов на день", - призналась она.

Поклонники оценили стройну фигуру и эффектную внешность соблазнительной звезды.

  • Гарна як завжди
  • Красотка
  • Шикарная
  • Сногсшибательные фото. Шикарная женщина.
  • Фигура прям Идеал фигур, вот все идеально и в меру
  • Очень, очень красивая, спортивная, сексуальная, обврожительная, милая!

Скриншот комментариев

Напомним, что Вику из НеАнгелов раскритиковали за выбор купальника – девушке сообщили, что золотистый купальный костюм сидит неудачно на ее прекрасной фигуре.

В шелках и среди простыней: Вика из НеАгелов завела сеть пикантными постельными фото Фигура мечты: Вика из НеАнгелов похвасталась идеальными формами в "патриотичном" купальнике
Новости Украины Вика СмеюхаНеАнгелы
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