Вика из НеАнгелов в "цитрусовом" купальнике похвасталась волнительными изгибами

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица поделилась утренними секретами красоты

Виктория из группы НеАнгелы неустанно радует поклонников горячими фото из райского уголка Земли. В январе девушка отдыхала на Мальдивах и устроила себе "перезагрузку", на время отказавшись от соцсетей. Теперь она буквально завалила сеть кадрами в различных купальниках на фоне экзотических пейзажей.

Так, она показала очередной красочный фотосет, на котором позировала в небесно-голубом монокини с изображением сочного лимона на груди. Особое внимание певица уделила выбору аксессуаров – в ушках у Вики красуются темно-синие аккуратные сережки. Ее мокрые волосы растрепаны, на некоторых фото она позирует с солнечными очками.

Под снимками артистка решила подлиться с поклонниками своими утренними ритуалами красоты.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Больше горячих фото можно увидеть тут и тут

"Правильный настрой с утра задаёт настроение на весь день. Мое утро начинается со стакана воды, с лимонным соком. Вдобавок к этому разбавленный в воде лимонный сок прекрасно утоляет жажду и может повысить аппетит. Также считается, что такой напиток помогает очистить организм и наладить обмен веществ. Легкая растяжка для позвоночника. И только потом душ, завтрак и распределение планов на день", - призналась она.

Поклонники оценили стройну фигуру и эффектную внешность соблазнительной звезды.

Гарна як завжди

Красотка

Шикарная

Сногсшибательные фото. Шикарная женщина.

Фигура прям Идеал фигур, вот все идеально и в меру

Очень, очень красивая, спортивная, сексуальная, обврожительная, милая!

Скриншот комментариев

Напомним, что Вику из НеАнгелов раскритиковали за выбор купальника – девушке сообщили, что золотистый купальный костюм сидит неудачно на ее прекрасной фигуре.