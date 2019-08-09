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Вика из НеАнгелов раскрыла секрет удачных пляжных фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.08.2019 - 09:58
Вика из НеАнгелов раскрыла секрет удачных пляжных фото
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Поклонники оценили лайфхак, а так же великолепную фигуру певицы

 Украинская певица из группы НеАнгелы Виктория Смеюха, которая в этот раз не улетела в заморские страны, а выбрала для отдыха отечественный курорт на черноморском побережье, поделилась очередной порцией солнечных фото из Одессы. На них девушка позирует в игривом купальнике с воланами ярко-желтого цвета с принтом в розы. Не позабыла Вика и о головном уборе, выбрав в качестве защиты от солнца стильную кепку с надписью Friday, которая намекает на отпускное настроение знаменитости.

Вика из НеАнгелов раскрыла секрет удачных пляжных фото

Жизнерадостная Виктория Смеюха на пляже в Одессе (фото: instagram.com/vikanablack)

Однако Вика решила не останавливаться на размещении в Instagram просто красивых снимков, а сделала свой пост максимально полезным подписчикам, раскрыв секрет, как привлечь наибольшее количество чаек в кадр и сделать его более атмосферным и уникальным.

"Секрет удачного фото с чайкой - кусочек пахлавы, умело спрятанный в руке", - поделилась певица самостоятельно придуманным лайфхаком. 

 

Вика Смеюха в купальнике (фото: instagram.com/vikanablack)

Поклонники оценили задумку знаменитости, похвалив ее за прекрасный образ и великолепную фигуру.

  • Фигурка 
  • А секрет удачной фигуры?
  • Огонь
  • красотуля
  • Фигура сногсшибательная
  • Такой фигуры нет ни у кого
  • Шикарная 
  • Ножки просто вау
  • лайфхак
  • Кепочка зачетная!) 
  • Красотулька
 

Скриншот: Комментарии к посту Виктории Смеюхи (instagram.com/vikanablack)

Стоит отметить, что Виктория довольно часто балует поклонников своими креативными фото, которые те с удовольствием копируют. Так например недавно она вдохновила подписчиков серией снимков с красным самолетиком, который продается в любой одесской прибрежной лавочке с сувенирами. Недорогая игрушка помогла певице создать чудесные кадры на набережной, которые высоко оценили фолловеры.

Еще одной идеей удачных фото Вика поделилась так же из живописного уголка Украины. Девушка позировала на балконе закутавшись в белоснежное одеяло и совсем не использовала мейкап. Кадры получились милыми и передали атмосферу свежести и раннего утра.

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