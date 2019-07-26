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Вика из НеАнгелов похвасталась точеной фигурой в купальнике на "дачных" фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.07.2019 - 13:57
Вика из НеАнгелов похвасталась точеной фигурой в купальнике на "дачных" фото
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Артистка устроила колоритную фотосессию с курами и петухом

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы после тура с коллективом по Украине решила немного отдохнуть, а расслабляться и загорать артистка отправилась на дачу. На своей странице в Instagram певица поделилась ярким сельским колоритом, а заодно и продемонстрировала свою точеную фигуру.

Девушка в цветастом бикини устроила настоящую фотосессию с "местными обитателями" - петухом и курами! Она забавно позирует, сидя на корточках возле клюющих что-то с земли птиц, и хвастается соблазнительными изгибами тела на снимке стоя. Кадры сделаны на дачном участке на фоне травы и кустов.

Вика из НеАнгелов похвасталась точеной фигурой в купальнике на &quot;дачных&quot; фото

Фото: Виктория Смеюха из НеАнгелов (instagram.com/vikanablack)

"Повстречалась с дачным "будильником"))))) Всем сообщает, что наступило утро. #кукареку", - прокомментировала Вика.

Вика из НеАнгелов похвасталась точеной фигурой в купальнике на &quot;дачных&quot; фотоВика из НеАнгелов похвасталась точеной фигурой в купальнике на &quot;дачных&quot; фото

Фото: Виктория Смеюха из НеАнгелов (instagram.com/vikanablack)

Фолловеры поспешили оставить свои отзывы под забавными фото, восхищаясь фигурой артисткиь и с юмором называя ее "цыпочкой".

  • Оце півнику пощастило таку ципочку отжать=)
  • Шикарная, просто куколка 
  • Супер красота
  • В кугута нова ципочка)
  • Гарнюня
  • Такой курочке нужен серьёзный петух!
  • Ах, какие цыпочки. А фигурка то шикарная. Что-то давно не было постов о спорте от Вики...
  • Ой красавица.
  • Фигурка
  • Петух подумал, что у него ещё одна курочка появилась
  • Поклонники?
  • Крутая Виктория! С классным чувством юмора
  • Класно выглядишь
  • Круто, колоритно

Вика из НеАнгелов похвасталась точеной фигурой в купальнике на &quot;дачных&quot; фото

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

Напомним, Вика из НеАнгелов в одном только одеяле покорила сеть естественной красотой и мудрыми словами.

Ранее Вика из НеАнгелов очаровала кружевным "образом пастушки". Певица выступила на очередном концерте, примерив романтичное и очень эффектное платье со шляпкой. 

Также до этого Вика Смеюха показала свой жаркий отдых в Одессе. Исполнительница, как обычно, сменила несколько ярких пляжных образов.

"Навалилась на меня": Вика из НеАнгелов вспомнила о неприятном инциденте с поклонницей Вика из НеАнгелов в одном только одеяле покорила естественной красотой и мудростью
Новости Украины Вика Смеюхафигура
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