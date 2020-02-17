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Вика из НеАнгелов поделилась атмосферными фото с моста любви в Германии

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.02.2020 - 16:29
Вика из НеАнгелов поделилась атмосферными фото с моста любви в Германии
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Девушка устроила себе путешествие по Европе

В январе Вика из группы НеАнгелы отдохнула на Мальдивах, "выгуляв" там немало эффектных купальников. А так как в том месяце девушка устроила себе отдых от социальных сетей, она засыпала свой аккаунт яркими кадрами с отдыха уже после возвращения. Артистка показала целые фотосеты в соблазнительных луках, восхищая точеными формами. Долго сидеть на месте она не стала и уже отправилась в новое путешествие - на этот раз по Европе.

Начала Виктория с колоритного немецкого города Франкфурт. На своей странице в Instagram она выложила атмосферные кадры с так называемого моста любви, который весь увешан замочками с именами влюбленных. Для прогулки певица выбрала длинный черный пуховик и полосатый черно-белый шарф, дополнив образ коричневой поясной сумкой.

Лучезарная красотка красиво позировала на мосту, а за ее спиной открывается живописный вид на город и собор.

Вика из НеАнгелов поделилась атмосферными фото с моста любви в Германии

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"У меня праздник 14 февраля продолжается на мосту ЛЮБВИ. Отсюда открывается роскошный вид на Франкфурт с виднеющимся собором. Мост пока не падает от огромного количества замков, это обнадеживает. Дай Бог ему долгой любовной жизни. А вы когда нибудь вешали замочки в знак вечной любви? P.S. А впереди у нас небольшое, но насыщенное европейское путешествие", - поделилась счастливая Смеюха.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Поклонники тут же принялись комментировать яркие снимки артистки.

  • Какая красотища!!!
  • Мир создан для Любви
  • Великолепная
  • Ох уж эти мосты
  • клас! І я з чоловіком там були на день закоханих
  • Гарно
  • Супер. Взрыв эмоций
  • Никогда не вешал. В приметы и в подобного рода ритуалы не верю.

Вика из НеАнгелов поделилась атмосферными фото с моста любви в Германии

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

Напомним, что Вику из НеАнгелов раскритиковали за выбор купальника – девушке сообщили, что золотистый купальный костюм сидит неудачно на ее прекрасной фигуре.

Вика из НеАнгелов в "цитрусовом" купальнике похвасталась волнительными изгибами Украинская Мэрилин Монро: Вика из НеАнгелов покорила голливудской улыбкой и точеными формами
Новости Украины отдыхВика Смеюха
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