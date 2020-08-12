Вика из НеАнгелов в микробикини соблазнила точеной фигурой и раскрыла секреты идеальных форм

Виктория Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Певица завела пляжным фотосетом в Одессе

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы – обладательница завидных точеных форм, упругого тела и спортивной стройной фигуры. Она не стесняется демонстрировать свои достоинства в бикини и неизвменно срывать овации восхищенных поклонников. Девушка тщательно следит за собой, а результаты ее трудов можно оценить на жарких фотосетах. Так, на свежих кадрах из Одессы Вика предстала в морковном микробикини.

Девушка отправилась на отдых с семьей. Она загорает на пляже и вдоволь купается, а в перерывах делает пикантные фото в купальнике.

"Немного философии и романтики. Быть счастливым человеком легко, но одновременно тяжело, ведь кто-то найдя свое счастье, порой может даже не заметить этого.. Некоторые задумываются, их ли это!? А что это!? Или может все же, кто это! А я гоню от себя сомнительные мысли! И как-то получается радоваться от всей души мелочам, в которых я развиваю события жизни..! Я радуюсь улыбкам родных, комплиментам случайных прохожих, шуму морской волны, шелесту луговой травы... Перечислять можно бесконечно, я понимаю одно, я счастлива!" - поделилась своим отличным настроением певица.

"Вікторія,у вас шикарнійша фігура!Ви самі собі складаєте меню і тренування чи тренер?Можливо є якісь корисні поради?Дякую!" - поинтересовалась одна из поклонница артистки под фото.

"Обхожусь без тренера в выборе пищи. Наш желудок на самом деле небольшого объема, поэтому правильнее питаться, контролируя размер порций. В спорте как в жизни! Главное — всегда принимать вызовы. Если все время прятаться, избегать трудностей, ничего не добьешься", - поделилась своей формулой успеха певица.

"Вика, как вам удается иметь такую узкую талию? Это от природы или вы много занимаетесь спортом?" - поинтересовалась другая подписчица.

"У меня и в детства очертания в талии были всегда заметны, но что касается мышц живота - это работа в зале и сцена, которая стимулирует. Я в дальнейшем покажу и расскажу в своих спортивных рубриках", - пообещала звезда.

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Вика из НеАнгелов сразила точеной фигурой на курортных фото.