Від пацанки до панянки 4: участницы курили траву и танцевали на столе

"Пацанки" стартовали весело (кадр из видео)

Участницы реалити Нового канала «Від пацанки до панянки 4 сезон» устроили дебош прямо посреди улицы

17 февраля Новый канал показал первый выпуск четвертого сезона проекта «Від пацанки до панянки». Его участницы, по сравнению с прошлыми, действительно намного скандальные. Прямо во время съемок девушки позволяли себе средь белого дня, на улице распивать алкоголь и даже курить марихуану.

– Мы встретились с другими «пацанками» в картинной галерее, – говорит одна из участниц «Від пацанки до панянки» Влада Роговенко. – Но надолго там не задержались – нас выгнали из-за драки. Но это не испортило наше хорошее настроение, поэтому мы решили продолжить веселиться прямо на улице.

В запасе у «пацанок» были алкоголь и привезенная одной из участниц конопля.

– Мы веселились, – вспоминает Женя #Батюшка Мазур. – Я достала джойнт (с англ. – самокрутка с марихуаной – прим. ред.) и предложила всем. Мы покурили, а потом залезли на стол танцевать.

– На столе было мало места. Я не рассчитала, шагнула в сторону и упала, – объясняет Влада Роговенко. – Но поскольку рядом со мной падал и вазон с коноплей, который Женя привезла из дому, в первую очередь спасала именно его. Кстати, не сразу заметила, что моя рука не той формы, которой должна быть.

Для Влады Роговенко эта тусовка закончилась плачевно – девушка сломала руку и несколько дней пролежала в больнице.

Но научит ли эта история других «пацанок»? Смотрите каждый понедельник в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале!