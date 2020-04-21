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Від пацанки до панянки-4: участница пожертвовала собой ради другой «пацанки»

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.04.2020 - 13:06
Від пацанки до панянки-4: участница пожертвовала собой ради другой «пацанки»
Від пацанки до панянки 4 сезон (фото: Новый канал)

Героиня реалити Нового канала Виктория #Боксерша Алехина спасла от выгона Вику #Синяк Кошутину ценой своего иммунитета

Десятая неделя оказался непростой для всех учениц Школы леди, поскольку ее посвятили теме семьи. Девушкам пришлось встретиться с матерями и откровенно признаться в своих обидах. Наименее искренней и наиболее отстраненной во время испытаний на этой неделе была 20-летняя одесситка Виктория #Синяк Кошутина.

– Когда Вика оставалась с мамой, а психолога рядом не было, то она превращалась в ту Викторию, с которой мы познакомились в начале учебного процесса, – говорит заместитель директора Школы леди Екатерина Виноградова.

– Виктория напоминает мне Джокера в женском обличье, – соглашается с коллегой директор Татьяна Мокриди. – Сегодня – одна, а завтра – другая. Я бы советовала ей вернуться в реальность, перестать играть и начать жить.

Від пацанки до панянки-4: участница пожертвовала собой ради другой «пацанки»

Від пацанки до панянки-4: участница пожертвовала собой ради другой «пацанки»

Педагоги Школы леди отметили, что большего дать «пацанке» не могут. Поскольку она перестала хотеть меняться и работать над собой.

– Когда преподаватели назвали мое имя, я была удивлена, – говорит участница реалити Нового канала Виктория #Синяк Кошутина. – Не ожидала, что на этой неделе могу поехать домой именно я. Не знала, куда мне возвращаться, и что делать.

За одноклассницу вступилась Виктория #Боксерша Алехина. На прошлой неделе «пацанка» стала президентом Школы леди и получила иммунитет. Девушка решила пожертвовать своей защитой и отдать ее Вике #Синяк.

– Эта неделя оказалась очень непростой для всех нас, – объяснила она, – поскольку была посвящена болезненной теме – семье. Поэтому считаю, что уйти в этот раз не заслуживает никто. Я хочу дать шанс и готова подарить свое право вето Виктории #Синяк. Так будет справедливо.

Преподаватели согласились с решением «пацанки» и не попрощались на десятой неделе ни с кем. Но сделала ли выводы Виктория #Синяк Кошутина, которой подарили второй шанс? Смотрите в следующих выпусках «Від пацанки до панянки» – по понедельникам в 19:00 на Новом канале!

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