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"ВИА Гра" выпустила первый клип в обновленном составе

Lite » Звезды 12.11.2018 - 17:44

Видео: ВИА ГРА – "Я полюбила монстра" (youtube.com/Meladze Music)

Украинская группа "ВИА Гра" выпустила свой первый клип после обновления состава коллектива. Видео на композицию "Я полюбила монстра" было опубликовано на Youtube-канале продюсерского центра Константина Меладзе.

Песня была представлена несколько ранее, в начале октября.

&quot;ВИА Гра&quot; выпустила первый клип в обновленном составе

Скриншот из видео (youtube.com/Meladze Music)

Музыку к песне написал продюсер группы Константин Меладзе, а соавтором слов стала Ольга Меганская. Режиссером клипа выступил Хиндрек Маасик.

&quot;ВИА Гра&quot; выпустила первый клип в обновленном составе
Скриншот из видео (youtube.com/Meladze Music)

Мнения фанатов по поводу клипа разделились. Одни назвали видео скучным, другие же отметили сексуальность и хороший вокал девушек.

&quot;ВИА Гра&quot; выпустила первый клип в обновленном составе

&quot;ВИА Гра&quot; выпустила первый клип в обновленном составе&quot;ВИА Гра&quot; выпустила первый клип в обновленном составе&quot;ВИА Гра&quot; выпустила первый клип в обновленном составеСкриншот комментариев (youtube.com/Meladze Music)

Напомним, что сначала группу "ВИА Гра" покинула Миша Романова. Причиной ее ухода стала беременность. Ее место в группе заняла 26-летняя Ольга Меганская из России. А в начале сентября закончился контракт Анастасии Кожевниковой - ей на замену взяли 23-летнюю Ульяну Синецкую.

&quot;ВИА Гра&quot; выпустила первый клип в обновленном составе&quot;ВИА Гра&quot; выпустила первый клип в обновленном составеФото: обновленная "ВИА Гра" (instagram.com/omeganskaya)

Так что из прошлого состава группы, который был сформирован в 2013 году, осталась только Эрика Герцег.

Напомним, легенда 90-х Backstreet Boys выпустила новый клип к 25-летию группы. Chances стал вторым клипом бойз-бенда за последние пять лет. 

Ранее известная украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева опубликовала видео с кадрами своего клипа, а еще рассказала фолловерам любопытные факты о съемках клипа “Sexy Bambina”, который вышел еще в конце 2011 года.

Кстати, экс-ВИА Гра обнажилась для мужского глянца.

Вера Брежнева: интересные факты 

Новости Украины ВИА ГравидеогруппаЭрика Герцегклип
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