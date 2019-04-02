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Весеннее искушение: внучка Ротару показала трендовый стрит-стайл look

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.04.2019 - 17:42
Весеннее искушение: внучка Ротару показала трендовый стрит-стайл look
Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Соня Евдокименко насладилась любимым лакомством в Италии

Внучка легенды эстрады Софии Ротару, Соня Евдокименко, кроме привлекательной внешности, также обладает творческой жилкой, которая передалась ей по генам. Девушка пробует свои силы на музыкальном Олимпе, а также активно развивает модельную карьеру. Впрочем, несмотря на необходимость поддерживать себя в форме, Соня позволяет себе иногда гастрономические слабости – девушка очень любит мороженное и не может еред ним устоять. Так, она опубликовала в Instagram фото с лакомством в руках, сделанное в солнечной Италии.

Девушка позирует, сидя за столиком в уличном кафе. Она одета в классический тренч, а также белый свитер и укороченные брюки в тон. На заднем фоне виднеется оживленная улица и экзотические деревья. Кажется, на девушке нет макияжа – она очаровывает молодостью и естественностью.

"Немного мороженного", - оставила она лаконичную подпись на английском языке.

Весеннее искушение: внучка Ротару показала трендовый стрит-стайл look

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Фото очень понравилось ее поклонникам. Они отметили внешний вид девушки, которая выглядела свежо и великолепно.

"Класс", "Красавица! Непревзойденная красавица!", "Отличные гены", "Какая девушка!"- писали восхищенные фолловеры.

Весеннее искушение: внучка Ротару показала трендовый стрит-стайл look

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Напомним, что внучка легендарной Софии Ротару, Соня Евдокименко покорила сеть бесконечными ногами в оригинальном платье мини. Фотосессия состоялась в одном из роскошных отелей Парижа.

Ранее Соня Едокименко восхитила образом в платье-вышиванке от известного украинского дизайнера Юлии Магдыч.

Кстати, внучка Софии Ротару устроила стильную фотосесию на улицах столицы Франции в оригинальном "космическом" комбинезоне от украинского дизайнера Жана Грицфельда.

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