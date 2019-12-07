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"Весь дом был завален": Потап рассказал о впечатляющих подарках на свадьбе с Каменских

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.12.2019 - 20:19
"Весь дом был завален": Потап рассказал о впечатляющих подарках на свадьбе с Каменских
Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Появились новые подробности о свадьбе Потапа и Насти Каменских

Свадьба Потапа и Насти Каменских прогремела в Киеве 23 мая. На свадьбе звездной пары было много гостей, включая знаменитостей. Сейчас стали известны новые подробности торжественного события, о которых рэпер и продюсер Потап рассказал в интервью Viva.

Потап рассказал, что гости подарили столько подарков и цветов, что весь дом новоиспеченных супругов был завален. Кроме того, подарки также находились и на прилегающему к дому участке.

&quot;Весь дом был завален&quot;: Потап рассказал о впечатляющих подарках на свадьбе с Каменских

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

При этом репер отметил, что сама свадьба была для него и Насти подарком, потому что на ней собрались артисты и близкие гости. Потап рассказал, что самый необычный подарок достался ему от коллеги по группе, который подарил две огромные вазы золотого цвета.

Продюсер признался, что сам любит преподносить творческие подарки, среди которых песни и клипы. Он отметил, что его друзья знают, что если у них праздник, то от Потапа нужно ждать рэп или забавное выступление.

Потап подчеркнул, что ему нравится делать то, что люди запомнить на всю жизнь. Поэтому он и дарит эмоции.

Напомним, что Потап признался, что они с Настей сыграли не одну свадьбу. Рэпер отметил что было несколько раз, когда он с Каменских вступал в законный брак. И та свадьба, которую все увидели была не первой, и даже не второй.

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