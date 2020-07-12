Уже вернулась к работе: Джамала поразила подтянутой фигурой после родов

Певица во второй раз стала мамой менее месяца назад
Джамала не перестает поражать и восхищать своих поклонников неуемной энергией и трудолюбием. Всего три недели назад певица во второй раз стала мамой - 19 июня она родила сыночка Селим-Гирая. После чего продолжила делиться в сети нежными семейными кадрами, а также показала прогулки с малышом и рассказала о своих впечатлениях. Не прошло и месяца, как звезда решила вернуться к работе!
На своей странице в Instagram Джамала опубликовала серию кадров, сделанных за кулисами - похоже, она уже успела выйти на сцену. На артистке - эффектный концертный наряд, состоящий из корсетного топа с глубоким декольте и черных брюк-клеш с желтой бахромой. Стильный образ дополняют босоножки на массивной платформе и каблуке и нежный макияж.
Однако больше всего поражает стройная и подтянутая фигура звезды - она очень быстро вернулась в форму после вторых родов!
На некоторых кадрах Джамала даже показала, как кормит маленького Селим-Гирая, укутанного в белое одеяльце, прямо возле сцены.
"Как же я люблю петь", - отметила артистка.
Джамала восхитила стройной фигурой через три недели после родов (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Поклонники певицы пришли в восторг от ее фигуры и цветущего внешнего вида после родов и оставили ей множество комплиментов.
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Ранее Джамала очаровала милым семейным фотосетом выписки из роддома.