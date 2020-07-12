Уже вернулась к работе: Джамала поразила подтянутой фигурой после родов

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица во второй раз стала мамой менее месяца назад

Джамала не перестает поражать и восхищать своих поклонников неуемной энергией и трудолюбием. Всего три недели назад певица во второй раз стала мамой - 19 июня она родила сыночка Селим-Гирая. После чего продолжила делиться в сети нежными семейными кадрами, а также показала прогулки с малышом и рассказала о своих впечатлениях. Не прошло и месяца, как звезда решила вернуться к работе!

На своей странице в Instagram Джамала опубликовала серию кадров, сделанных за кулисами - похоже, она уже успела выйти на сцену. На артистке - эффектный концертный наряд, состоящий из корсетного топа с глубоким декольте и черных брюк-клеш с желтой бахромой. Стильный образ дополняют босоножки на массивной платформе и каблуке и нежный макияж.

Однако больше всего поражает стройная и подтянутая фигура звезды - она очень быстро вернулась в форму после вторых родов!

На некоторых кадрах Джамала даже показала, как кормит маленького Селим-Гирая, укутанного в белое одеяльце, прямо возле сцены.

"Как же я люблю петь", - отметила артистка.

Джамала восхитила стройной фигурой через три недели после родов (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники певицы пришли в восторг от ее фигуры и цветущего внешнего вида после родов и оставили ей множество комплиментов.

Потрясающие фото и чудесный кулон

Очень хорошая фигура после родов и Вы очень хорошо выглядите

как же я вас люблю

Вы для меня пример для подражания

Джамала,Ви так швидко повернулись в форму, що це в мене викликало шок!Супер!

Восхищаюсь фото , где вы кормите Селим-Гирая после концерта) Дай Аллах здоровья Вам и ему

Дивовижна

Как так выглядеть после родов??

Щаслива мама і синочок

Мне кажется все ждали когда же вы наконец то выйдете на сцену

Всегда в хорошей форме, даже после родов. Восхищаюсь

Ты прекрасна, так скучаю. рада что был концерт!! Люблю

Джа, а мы слушать тебя!!! Красивая, шикарная мама малыша!

Скриншот комментариев

Ранее Джамала очаровала милым семейным фотосетом выписки из роддома.