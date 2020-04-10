Вера Кекелия на 9-м месяце беременности сняла клип в условиях карантина

Вера Кекелия и Роман Дуда (фото: instagram.com/kekeliavera)

Вера проявила оригинальность и креатив

В то время как мир привыкает жить в условиях ограничений в связи с пандемией, профессионалы творческой сферы объединяются в рамках карантинного проекта #ShootAtHome, чтобы вдохновлять людей творить, не выходя из дома. Певица Вера Кекелия порадовала своих поклонников новой музыкальной работой, которую создала в условиях карантина.

Вера сняла клип на песню «Отдушина» прямо из собственной квартиры. Для его создания не использовалась профессиональная техника: съемка происходила на телефон, а общение с режиссерами – через мессенджер.

В атмосферном клипе VERA KEKELIA предстала в довольно откровенном образе, продемонстрировав уже округлившийся животик. Напомним, артистка находится на 9 месяце беременности.

«Это клип-настроение. Он о состоянии женщины наедине с собой. Конечно же, в нем – и мои ощущения того особого состояния, в котором я нахожусь сейчас. Мы сняли этот клип, чтобы поддержать людей, которые сейчас находятся дома. А также – чтобы показать, что карантин – это не помеха для творчества, а еще один повод расширить собственные границы и найти новые возможности, чтобы проявить себя», – рассказала Вера.

Вера Кекелия - Отдушина

Авторами идеи выступили Леся Подолянко и Дмитрий Гук – клипмейкеры и режиссеры проекта «Голос країни» и «Танці з зірками». Они руководили процессом дистанционно, через видеосвязь. Изображение режиссеров, а также реальное время съемки и заряд телефона видно в кадре клипа.

Творческая команда намеренно использовала лишь подручный реквизит, чтобы показать: даже в ограниченных условиях можно создавать интересный и креативный продукт. Во время съемок было использовано три рулона обычной прозрачной пленки и случайно разбит один мобильный телефон.

Песню «Отдушина» Вера написала сама. Оператором видео выступил супруг певицы, музыкант Роман Дуда (DUDA), впервые испытав себя в такой роли. Пост-продакшн выполнил Андрей Шевчук.

Вера Кекелия создала клип в рамках карантинного проекта #ShootAtHome (перевод: снимай дома) от режиссеров Леси Подолянко и Дмитрия Гука. Проект демонстрирует, что можно находить новые возможности для творчества, оставаясь дома и не нарушая условий карантина. В рамках #ShootAtHome выйдет серия клипов, снятых дистанционно с участием популярных артистов украинского шоу-бизнеса.