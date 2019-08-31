"Великолепна": травести-дива Монро поразила архивными фото

За 20 лет на сцене артистка примерила множество образов
Яркая и харизматичная травести-дива Монро блистает на украинской сцене уже 20 лет и за это время примерила множество разнообразных образов и ипостасей. Конечно же, чаще всего ее можно видеть в "фирменном" луке а-ля Мерилин Монро, однако она также бывала брюнеткой или же рыжей озорницей. Эпатажная артистка, которая ранее рассказала, какие главные выводы она сделала за столько лет творческой деятельности, решила поделиться с фанатами подборкой ярких архивных кадров.
На своей странице в Instagram Монро опубликовала фото в ярких образах, сделанные в разные годы ее творчества.
"#ИКОТАстиля#светскаяАлкогоЛьвица #неугомоннаямонро20летнасцене
Решила не писать длинный, вУмный текст, особенно в субботу, Ну кто его осилит!
Просто наслаждайтесь", - прокомментировала артистка.
Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)
На снимках она предстает в разнообразных аутфитах, модных в то время - не обошлось и без леопардовых лосин!
Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)
Впечатленные фолловеры поспешили поделиться своими впечатлениями в комментариях.
Скриншот комментариев (instagram.com/monritta)
Напомним, ранее травести-дива Монро вернулась к истокам и поразила каноническим макияжем а-ля Мерилин.
Кстати, Монро очень трогательно поздравила свою подругу с юбилеем, но уже не творческим, Слава из НеАнгелов отмечала свое 35-летие и травести-дива не смогла удержаться от нежных комплиментов в ее адрес.