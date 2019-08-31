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"Великолепна": травести-дива Монро поразила архивными фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.08.2019 - 17:42
"Великолепна": травести-дива Монро поразила архивными фото
Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

За 20 лет на сцене артистка примерила множество образов

Яркая и харизматичная травести-дива Монро блистает на украинской сцене уже 20 лет и за это время примерила множество разнообразных образов и ипостасей. Конечно же, чаще всего ее можно видеть в "фирменном" луке а-ля Мерилин Монро, однако она также бывала брюнеткой или же рыжей озорницей. Эпатажная артистка, которая ранее рассказала, какие главные выводы она сделала за столько лет творческой деятельности, решила поделиться с фанатами подборкой ярких архивных кадров.

На своей странице в Instagram Монро опубликовала фото в ярких образах, сделанные в разные годы ее творчества.

"#ИКОТАстиля#светскаяАлкогоЛьвица #неугомоннаямонро20летнасцене
Решила не писать длинный, вУмный текст, особенно в субботу, Ну кто его осилит!
Просто наслаждайтесь", - прокомментировала артистка.

&quot;Великолепна&quot;: травести-дива Монро поразила архивными фото

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

На снимках она предстает в разнообразных аутфитах, модных в то время - не обошлось и без леопардовых лосин!

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Впечатленные фолловеры поспешили поделиться своими впечатлениями в комментариях.

  • Я Вас люблю за самоиронию и чувство юмора, ну и за легкую манерность
  • С возрастом вы становитесь стильнее
  • С годами все краше
  • Лосины леопард, это хит на все времена! У каждой львицы должны такие быть
  • #ИКОТАстиля За що я Вас тіко обожнюю
  • Шикарна как всегда
  • Точно накатить придётся! Ваши ноги просто улёт, бешеннный мотиватор поднять зад с дивана и растрясти усё, шо нарастает и нарастает
  • Как всегда великолепна
  • Свежа и молода, как фиалка
  • Хороша!!!
  • Да конечно ты была всегда Королева, но сейчас ты намного лучше и краше прежнего!

&quot;Великолепна&quot;: травести-дива Монро поразила архивными фото

Скриншот комментариев (instagram.com/monritta)

Напомним, ранее травести-дива Монро вернулась к истокам и поразила каноническим макияжем а-ля Мерилин.

Кстати, Монро очень трогательно поздравила свою подругу с юбилеем, но уже не творческим, Слава из НеАнгелов отмечала свое 35-летие и травести-дива не смогла удержаться от нежных комплиментов в ее адрес.

"Люди не меняются": топ-5 выводов за 20 лет на сцене от дивы Монро "20 лет на сцене": Монро поразила каноническим макияжем а-ля Мерилин
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