Ведущий Холостяк -10 пояснил, почему у Макса Михайлюка не сложились отношения с победительницей

Макс Михайлюк и Даша Ульянова (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Григорий Решетник рассказал, чего не хватило пары для крепкого союза

Поклонники проекта Холостяк 10 надеялись, что Макс Михайлюк и Даша Ульянова останутся вместе, но пара расстались после окончания проекта. Причиной стал инцидент на шоу – девушка не смогла простить избраннику интим с одной из участниц. Бессменный ведущий проекта Григорий Решетник немного пролил свет на ситуацию и пояснил, почему пара не смогла построить крепкие отношения. Он считает, что Даше и Максу следовало поговорить и пояснить все спорные моменты, а также сбавить градус эмоций.

Гргорий отметил, что, по его мнению, под конец проекта у пары было эмоциональное истощение, что и повиляло на итог их отношений, о чем он рассказал в программе "Слава +" на Youtube-канале "Люкс ФМ".

"Чего-то не хватило под финал. Мне кажется, было эмоциональное истощение у каждого из них. Возможно, надо было немного спокойнее пообщаться Даше и Максу, найти эти моменты. У Макса тоже такое эмоциональное истощение…." - поделился мнением Григорий.

Фото: Холостяк-10 Макс Михайлюк выбрал в финале Дашу, но пара не сложилась (instagram.com/flymax305)

Также он отметил, что залог здоровых и счастливых отношений в паре – умение открыто вести диог с партнером.

"Всегда надо в отношениях разговаривать, садиться и донести свою точку зрения, а не на догадках что-то выстраивать", - посоветовал ведущий.

Не последнюю роль сыграла и внезапно обрушившаяся популярность. По словам Григоря – это нелегкое испытание.

На финале Холостяк 10 и его избранница не скрывали чувств (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

"Ты очень популярным становишься после проекта. И эта популярность может обрушиться моментально. Не звездная болезнь - неожиданная популярность… Были ситуации: заходим мы в ресторан с холостяком и сидят девушки. И они все: "Это холостяк!" Я в дверях стою и говорю: "Слушай, ты беги в машину. Я их задержу!" На светофорах вырывают наших холостяков. Сложно как хлостяку, так и холостячке. Их могу понять. Им кажется, что это навсегда. Им хочу посоветовать немного спокойнее и легче к этому относиться и жить реальной жизнью", - отметил ведущий Холостяка.

Ранее Григорий Решетник рассказал об интиме и интимных сценах на проекте Холостяк.

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Автор: Lite