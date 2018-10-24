"Ведь скажут же - плохая мать": Седокова ответила на упреки в недостаточной любви к своим детям

Коллаж (РБК-Украина)

У Анны Седоковой трое детей и как-то она в сети жаловалась, что у нее мало времени для детей из-за работы

Известная 35-летняя певица Анна Седокова является мамой троих детей. Многодетная мать воспитывает 14-летнюю Алину, семилетнюю Монику и маленького годовалого Гектора. Чтобы полноценно содержать детей, звезде приходится много работать. Она жаловалась в сети, что отказывает себе в выходных ради подработки — ведения корпоративов и из-за этого хейтеры упрекнули ее в недостаточной любви к детям. Однако сегодня, 24 октября Седокова опубликовала видео в своем Instagram видео о том, как проводит время с детьми и пост с ответом на упреки недоброжелателей.

Скриншот: кадр из видео (instagram.com/annasedokova)

"Раз уж у нас сегодня день откровенных разговоров, то покажу тебе маленький кусочек домашнего видео. Мне кажется таким нелепым снимать себя, когда играю с детьми, но ведь если я это не запощу, ведь скажут же - хреновая мать. Мы у неё в Инстаграм не видели, что она с детьми вот время проводит, значит, не было этого! Самые главные моменты проходят мимо Инстаграм, даже не смотря на то, что мы люди публичные и это может быть смех сына, могут быть слезы", - написала АннаСедокова.

Скриншот: кадр из видео (instagram.com/annasedokova)

Также звезда пояснила фолловерам, почему у нее не так много фото и видео с детьми в соцсети.

"В эти моменты мы точно не достаём камеру и не думаем - как же себя так снять, чтобы кожа идеальной вышла в кадре. Эти моменты остаются с нами и никто о них не знает. Просто не судите нас, пожалуйста. Мы точно такие же, как все. С миллионом таракашек в голове. Просто этих тараканов многие знают по именам... P.S. А видео я все-таки умудрилась снять. Простите за не очень гламурный лук оф зе дэй", - такие слова были написаны в посте певицы.

Видео (instagram.com/annasedokova)

Напомним, Анна Седокова рассказала, какой мужчина должен быть рядом с ней.

Ранее Седокова рассказала, кого считает самой красивой женщиной в мире.

До этого популярная украинская певица Анна Седокова рассказала фанатам, как провела отдых в Порто-Черво (Сардиния).

Видео: РБК-Украина