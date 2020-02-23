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Они вдохновляют: Джамала призналась, сколько планирует родить детей

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.02.2020 - 17:29
Они вдохновляют: Джамала призналась, сколько планирует родить детей
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица рассказала, что мечтает о большой семье

В начале февраля Джамала обрадовала поклонников новостью о том, что она ожидает второго ребенка. При этом артистка вовсе не сидит дома, а продолжает активно работать - она выпустила новый альбом, а на днях вышла на сцену в финале Нацотбора на Евровидение 2020. Певица и ее муж пока скрывают пол будущего малыша, однако в интервью "Светской жизни" беременная исполнительница призналась, что не собирается останавливаться на двоих детях.

По словам Джамалы, они дают силы и мотивацию жить и творить и она хотела бы родить хотя бы четверых.

"Еще двоих, дай бог, и нормально. Мне кажется, что дети – это клево! Они вдохновляют, постоянно держат тебя в тонусе и настраивают на жизнь. Для меня это означает то, что надо написать много песен, чтобы был запас, а для мужа – заработать много денег", – рассказала знаменитость.

Певица добавила, что собирается доказать многим будущим мамам, что беременная женщина может быть красивой и носить эффектные наряды.

"Очень круто было, что во время прошлой беременности я экспериментировала со стилем. Тогда я была членом жюри нацотбора на "Евровидение" и тренером "Голосу країни". Мне очень много писали беременные женщины, что я их вдохновляю, что будущие мамы не должны одеваться как серые мешки и постоянно скрывать свой живот. И мне наоборот хотелось доказать, что беременная женщина – это красивая женщина, поэтому сейчас я так же планирую много ярких выходов", – отметила Джамала.

Они вдохновляют: Джамала призналась, сколько планирует родить детейОни вдохновляют: Джамала призналась, сколько планирует родить детей

Фото: Джамала с семьей (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала засветила округлившийся животик на атмосферных кадрах - певица вышла в свет в ярком образе.

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