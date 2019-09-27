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"Вдохновляюсь тобой!" Лилия Подкопаева растрогала Лорак душевной речью

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.09.2019 - 16:38
"Вдохновляюсь тобой!" Лилия Подкопаева растрогала Лорак душевной речью
Лилия Подкопаева с Ани Лорак (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Гимнастка показала архивные фото с певицей

Лилия Подкопаева, которая недавно стала мамой очаровательной девочки, трогательно поздравила свою подругу и куму Ани Лорак с днем рождения. 27 сентябре певица празднует 41-летие и принимает поздравления от поклонников, друзей и коллег. Украинская гимнастка решила оставить для артистки теплые слова и пожелания, а также не удержалась от искренних комплиментов в адрес подруги.

В instagram она опубликовала целую фотоподборку совместных фото с Ани Лорак, на которых знаменитости выглядят счастливо и непринужденно.

"Дорогой мой друг, Ани Лорак! Очень люблю тебя и вдохновляюсь тобой! Ты - суперталант, у тебя отличное чувство юмора и удивительное понимание музыкальной палитры. Пусть будет побольше красивых моментов, которые ты умеешь создавать, пусть окружают прекрасные люди и пусть получается все, о чем ты мечтаешь! С твоим Днем!" - подписала яркие кадры со звездной именинницей Лилия.

Лилия Подкопаева с Ани Лорак (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Ани Лорак тут же откликнулась на обращение подруги и поблагодарила ее за теплые слова и пожелания. "Спасибо, любимая", - написала певица.

&quot;Вдохновляюсь тобой!&quot; Лилия Подкопаева растрогала Лорак душевной речью

Скриншот комментария

Подписчики Олимпийской чемпионки тут же забросали звездных подружек комплиментами и даже отметили их сходство.

  • Две супер красивые куколки
  • Красавицы
  • Подружки, немного друг на друга похожи
  • Какие вы красивые
  • Как сестрички
  • Милые девчонки! Вы такие классные
  • Супер девчонки- подружки!

Скриншот комментариев

Ранее именинница Ани Лорак всколыхнула сеть пикантным фото в дерзком мини без белья.

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Новости Украины Ани ЛоракЛилия Подкопаева
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