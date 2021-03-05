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Василиса Фролова на крайнем сроке беременности рассказала о самочувствии

Новина українською → Пятница 05 марта 2021 15:13
Василиса Фролова на крайнем сроке беременности рассказала о самочувствии Василиса Фролова (фото: instagram.com/vasyafrolova)
Автор: Анна Киселева

Украинская телеведущая, модель и актриса Василиса Фролова до сих пор беременна, несмотря на то, что предполагаемая дата родов уже прошла. Как сейчас себя чувствует знаменитость – читайте ниже.

О самочувствии на 41-й неделе беременности Василиса Фролова рассказала в Instagram-stories.

Актриса заявила, что ей тяжело спать ночью, поэтому она высыпается днем. Также знаменитость прикрепила фото, сделанное в постели. Она лежит на белоснежной постели, волосы слегка взъерошены, на лице нет макияжа.

"41 неделя…Из-за того, что ночью спать тревожно и невозможно, высыпаюсь хотя бы днем", – объяснила будущая мама.

Василиса Фролова на крайнем сроке беременности рассказала о самочувствии

Василиса Фролова (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Недавно модель рассказывала, что 4 марта было ее предполагаемой датой родов, однако малыш на свет пока еще не появился.

К слову, официально Фролова никогда не была замужем. По ее словам, штамп в паспорте – не самое важное и можно запросто обойтись без него, но блондинка не скрывает, что у нее есть любимый мужчина.

Ранее Василиса Фролова устроила обнаженную фотосессию на последних сроках беременности. Девушка позировала в черном бра, гольфах такого же цвета и в нежно-розовой накидке из тончайшего фатина.

А вот новый год телеведущая встретила полностью голой, лишь прикрыв интересные места бенгальскими огнями.

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