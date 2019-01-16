Валентина Хамайко растрогала сеть нежной съемкой с новорожденным сыном

Фото: Валентина Хамайко (instagram.com/valentinakhamaiko)

Ведущая отметила, что это будет светлая память на всю жизнь

Украинская ведущая программы "Сніданок вихідний" Валентина Хамайко,которая в четвертый раз стала мамой 5 декабря, поделилась в сети нежной и трогательной фотосессией с новорожденным сыном Андреем. Фотографии она опубликовала на своей странице в Instagram, вызвав волну умиления у поклонников.

На снимках запечатлена Валентина в женственном белом платье с малышом на руках, а также есть отдельные кадры со спящим младенцем.

Фото: Валентина Хамайко (instagram.com/valentinakhamaiko)

"Это была самая уютная съемка!!! Ощущение, которое все вокруг утихло...в студии особенно тепло и уютно!!! Наверно, именно так, как у мамы в животе...только света больше! И даже не того, что из улицы, а особенного!!!! Это как после насыщенного шумного дня нырнуть в ванну с теплой водой, приготовленную именно для тебя, и расслабиться, закрыв глаза от наслаждения!!!! В таком нежном состоянии мы с сыном провели несколько часов!!! Я лишь удивлялась как умело Настя одевает и переодевает младенца, не нарушая сон. Время быстро убегает, Андрийко растет и я тоже становлюсь взрослее....но на этих фотографиях мы останемся именно такими. Настя Кондратенко, ты даришь самые светлые воспоминания на всю жизнь и я ныряю в них каждый раз, беря в руки альбом", - поделилась Хамайко.

Фото: Валентина Хамайко (instagram.com/valentinakhamaiko)

Поклонники засыпали маму четырех детей и ее сыночка комплиментами и словами умиления.

"Який красунчик", "Самое нежное фото, которое я видела! Крепкого здоровья Вашей семье!", "Маленькое чудо,счастье, нежность, ,а запах таких деток ни с чем ни сравнить", "Дуже милі фото.Ви красуня. Нехай Бог вас Благословить", "Такий солоденький пупсик... Мама Валя сама ніжність і суоконька до лиця", "Маленький зайчишка чувствует теплые мамины руки, передающие ему покой и защиту", "Які Ви гарні, милі, ніжні!!! Це неймовірно!!! Здоров`я Вам і Андрійкові!!!", "Какая красота, отличные фото и модель молодец))", "Чудесные фотографии. Даже жалею, что в своё время не смогла сделать подобные своим детям. Так нежно и так трогательно. Растите здоровыми)))", "Маленький гномик", - пишут растроганные подписчики Хамайко.

Скриншот комментариев (instagram.com/valentinakhamaiko)

Напомним, ранее Валентина Хамайко рассказала о четвертых родах.

Ранее мы писали о том, что Валентину Хамайко раскритиковали в сети за ранний выход на работу после родов. Ведущая вернулась к работе всего через три дня после рождения сына. Однако не все пользователи сети оценили такое рвение к работе.

Кстати, Анита Луценко впервые показала лицо двухлетней дочери.